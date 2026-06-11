México y Sudáfrica dan inicio al Mundial 2026 en un Estadio Azteca envuelto en controversias y esperanza

El debut del Grupo A en la Copa del Mundo 2026 comienza con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica, en medio de polémicas por visados, protestas sociales por desaparecidos y la presión sobre la selección azteca.

El mundo del fútbol se viste de gala para dar inicio a la edición más ambiciosa y extensa en la historia de las Copas del Mundo.

El Mundial 2026 no es simplemente un torneo más, sino una transformación estructural del deporte rey, al contar con la participación de 48 selecciones nacionales y un calendario exhaustivo de 104 partidos. Por primera vez, la organización recae en tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México. Para el país azteca, este evento representa un regreso triunfal a la escena global, recordando que ya había sido sede de las ceremonias inaugurales en los años 1970 y 1986.

El partido que pone en marcha esta maquinaria es el enfrentamiento entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A, el cual se llevará a cabo en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este recinto, que ha sido testigo de las mayores hazañas del balompié, vuelve a ser el epicentro de la atención mundial, donde la afición local espera que el equipo nacional logre un arranque sólido que impulse sus aspiraciones en el torneo.

Sin embargo, el inicio de la competición no ha estado exento de tensiones políticas y logísticas que han empañado la narrativa deportiva. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ha tenido que dar la cara ante una serie de controversias relacionadas con la emisión de visados por parte del gobierno de Estados Unidos.

El organismo rector del fútbol ha enfrentado duras críticas debido a que el árbitro somalí Omar Artan y varios miembros del cuerpo técnico de la selección de Irán recibieron la negativa de entrada al territorio estadounidense. Infantino, en una rueda de prensa cargada de honestidad, reconoció que existen límites en el poder de la FIFA, aclarando que la organización no puede imponer su voluntad sobre las leyes migratorias o las fuerzas policiales de los países anfitriones.

El mandatario lamentó que temas ajenos al deporte, como la política antimigración y la burocracia de los pasaportes, hubieran eclipsado la alegría del Mundial, subrayando que, aunque intentan encontrar soluciones, no son los reyes del mundo. Esta situación ha puesto de relieve la compleja relación entre la diplomacia deportiva y la soberanía nacional en un evento de tal magnitud. Paralelamente al fervor futbolístico, el entorno del Estadio Azteca se convirtió en el escenario de una profunda y dolorosa manifestación social.

Miles de personas se congregaron en las inmediaciones del recinto horas antes de la inauguración para visibilizar una de las tragedias más graves de México: la crisis de las desapariciones. Con una cifra alarmante que supera las 133,000 personas desaparecidas, los manifestantes buscaron que el mundo entero pusiera sus ojos no solo en el balón, sino en el sufrimiento de miles de familias que aún buscan respuestas.

El fuerte despliegue policial fue necesario para contener las protestas y asegurar el flujo hacia el estadio, creando un contraste inquietante entre la celebración deportiva y el reclamo de justicia humana. Este acto subrayó que, mientras el mundo se prepara para festejar el deporte, el país anfitrión lidia con heridas sociales profundas que no pueden ser ignoradas ni siquiera por la máxima fiesta del fútbol.

En el plano estrictamente deportivo, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, ha manifestado un optimismo cauteloso pero firme. El técnico ha enfatizado que el equipo ha experimentado un crecimiento notable durante la fase de preparación y que existe una atmósfera de confianza absoluta dentro del vestuario. Aguirre ha evitado entrar en el juego de las etiquetas de favorito, asegurando que tales denominaciones no influyen en el rendimiento sobre el césped.

Su principal objetivo es romper una estadística adversa que ha perseguido a México en sus debuts mundialistas, buscando un triunfo inaugural que brinde tranquilidad y moral al grupo de 26 jugadores seleccionados. El entrenador destacó que el respeto hacia Sudáfrica es total, reconociendo que el rival es competitivo, pero reafirmó que la mesa está puesta para un inicio exitoso.

Para los aficionados en regiones como Colombia, el encuentro podrá seguirse a través de diversas plataformas como D Sports, D Go, Gol Caracol, Deportes RCN, Win Sports y Disney+, asegurando que la pasión del inicio de la Copa del Mundo llegue a cada rincón del continente





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