Mhoni Vidente predice victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial

La conocida astróloga cubana afirma haber visualizado el triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral colombiana, generando amplio debate en redes y medios.

Mhoni Vidente , la famosa astróloga cubana, volvió a ocupar los titulares de la opinión pública tras pronunciarse sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia. En una transmisión en vivo difundida por sus redes sociales, la vidente explicó que ya había visualizado el desenlace de la contienda entre los dos candidatos que disputarían la balanza del poder: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda .

Según sus palabras, la primera ronda había confirmado sus intuiciones y ahora la segunda se perfilaba como una definición clara, con una clara ventaja para el abogado de la derecha, Abelardo de la Espriella. Mhoni describió el escenario político actual como un momento de cambio profundo, en el que los sectores conservadores ganaban impulso mientras la izquierda, que según ella quedó erosionada por la gestión de Gustavo Petro y sus alianzas con figuras internacionales como Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva, perdería fuerza.

En su análisis, la vidente señaló que la popularidad de Petro se había desplomado, lo que habría debilitado a la coalición de izquierda y favorecido una victoria de la derecha en la pugna final. Las declaraciones de Mhoni Vidente llegaron justo después de que los resultados de la primera vuelta confirmaran la presencia de ambos candidatos en la segunda ronda, programada para el 21 de junio.

Si bien sus predicciones pertenecen al ámbito esotérico y carecen de sustento metodológico, cuentan con una audiencia considerable que sigue sus pronósticos con atención. En los comentarios de sus publicaciones, miles de seguidores expresaron su sorpresa y apoyo, mientras que críticos recordaron que sus aciertos pasados son esporádicos y que sus afirmaciones no se basan en datos estadísticos ni estudios de opinión pública.

La polarización en torno a sus palabras refleja la propia división del electorado colombiano, que se debate entre la esperanza de un giro a la derecha y el deseo de mantener una agenda progresista. A medida que la campaña avanza, se multiplican las encuestas, los análisis de observatorios políticos y, por supuesto, las predicciones de personajes como Mhoni Vidente. Los sondeos oficiales indican una carrera cerrada, con fluctuaciones constantes en la intención de voto de ambos contendientes.

Los expertos señalan que la decisión final dependerá de la participación ciudadana y de la capacidad de cada candidato para articular propuestas que atraigan a los votantes indecisos. Mientras tanto, la aparición de la vidente en los medios de comunicación alimenta la conversación pública y genera contenido viral que trasciende las discusiones técnicas.

En última instancia, la balanza se decidirá en las urnas, y el papel de las predicciones esotéricas quedará en la esfera del entretenimiento y la curiosidad popular, sin influir de manera determinante en el resultado electoral





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