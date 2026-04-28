La vidente Mhoni Vidente advierte sobre una posible crisis de gobernabilidad global en mayo de 2026, con predicciones de guerras, golpes de estado, la caída de líderes y un trágico evento que marcará el año.

La reconocida vidente Mhoni Vidente , respondiendo a las numerosas solicitudes de sus seguidores, ha comenzado a analizar las energías que podrían moldear el mes de mayo de 2026.

Sin embargo, sus recientes observaciones no ofrecen un panorama alentador, sino que revelan predicciones inquietantes en el ámbito de la gobernabilidad global. Mhoni advierte sobre un período de inestabilidad política extrema, con el potencial de desencadenar conflictos a gran escala y cambios drásticos en el liderazgo mundial. La vidente enfatiza que la carta del ojo, dominante en su lectura, señala una profunda transformación geopolítica y un reordenamiento de las regiones a nivel mundial.

Esta carta, según Mhoni, presagia la posibilidad de guerras, golpes de estado y la caída de regímenes autoritarios o democráticos en diversas naciones y ciudades. La situación se presenta como particularmente volátil, con detonantes potenciales en todas partes. Profundizando en sus predicciones, Mhoni Vidente pronostica un evento trágico que marcará el año 2026: la muerte de una figura prominente de la izquierda a nivel mundial.

Esta muerte, según sus cartas, podría ocurrir por diversos medios, incluyendo un atentado con armas de fuego, un accidente aéreo o una tragedia imprevista. La vidente no especifica la identidad de esta figura, pero subraya la importancia de este suceso como un punto de inflexión en la política internacional.

Además, Mhoni Vidente se centra en la situación en Ucrania, donde prevé la renuncia del presidente Volodymyr Zelensky. Esta renuncia, según sus lecturas, estaría motivada por una intensa presión interna y externa para convocar elecciones y alcanzar un acuerdo de paz.

Sin embargo, este acuerdo de paz tendría un alto costo para Ucrania, ya que implicaría la pérdida de la mitad de su territorio en favor de Rusia. La vidente describe este escenario como un resultado inevitable de las fuerzas en juego y un reflejo de la compleja dinámica geopolítica en la región. Mhoni Vidente también pronostica cambios significativos en Israel, anticipando la caída del actual líder.

Dada la importancia de Israel en el contexto religioso y político mundial, Mhoni considera que este cambio será total y marcará un punto de reinicio en el año 2026. La vidente describe este año como un período de transformación radical, un año del cero donde las viejas estructuras se derrumbarán para dar paso a nuevas realidades.

Es importante destacar que Mhoni Vidente es una figura conocida por sus predicciones a menudo controvertidas y llamativas, y sus pronósticos deben tomarse con cautela. Sin embargo, sus advertencias sobre la inestabilidad política y los posibles conflictos a nivel mundial invitan a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en los próximos años.

En otras noticias, Mhoni Vidente también predijo con éxito al ganador del reality show La Casa de los Famosos Colombia, demostrando su habilidad para leer las energías y anticipar resultados. Paralelamente, se reporta un emocionante partido de la Champions League entre el PSG y el Bayern, donde Luis Díaz se destacó con un gol clave y provocando un penal, contribuyendo a la victoria del PSG por 5-4 en semifinales





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