Michael Valgren triunfa en la etapa 17 del Giro de Italia; Egan Bernal y Einer Rubio dan batalla

El danés Michael Valgren se impuso en una etapa con final en subida tras una fuga de más de 170 km. Egan Bernal y Einer Rubio estuvieron muy activos, mientras Jonas Vingegaard mantiene la liderato en la general.

Einer Rubio y Egan Bernal se exprimieron al máximo en la etapa 17 del Giro de Italia, dando batalla en la carrera. Michael Valgren (EF Education-Nippo) se alzó con la victoria de la jornada, logrando su primer triunfo World Tour tras una fuga valiente y un ataque decisivo en los últimos kilómetros.

El danés, rodando como un gran contrarrelojista, abrió una brecha que nadie pudo cerrar. Celebró en la meta mostrando un juguete que su hijo le había regalado, un amuleto que llevaba consigo. Rubio, por su parte, tuvo un sabor agridulce: estuvo en la pelea por la victoria, atacó y buscó el triunfo, pero no le alcanzó.

Bernal, en cambio, siguió firme gracias a su sentido táctico y a una anticipación a 800 metros de la meta que le permitió mantenerse en el grupo de cabeza y conservar su posición en la clasificación general. La etapa se desarrolló sobre un recorrido de 171 kilómetros, con un perfil ondulado en los últimos 40 kilómetros y dos cotas puntuables: Fastro (3ª categoría, 3,2 km al 3,9%) y el Muro de Ca'del Poggio (1,1 km al 11,3%), siendo esta última la más decisiva, con la cima a 10 km de la meta.

La jornada era propicia para una escapada y así fue. Desde el inicio hubo movilidad, con hasta 16 equipos interesados en buscar la victoria. La fuga tardó en cuajar, pero finalmente se conformó un grupo de 28 hombres que ascendió la Cocca di Lodrino (3ª, 8,2 km al 4,1%). Entre ellos estaban ciclistas como Vlasov, Cavagna, Ciccone y Jan Christen.

Los equipos de los favoritos, como el Visma de Vingegaard, el Decathlon de Gall y el Ineos de Arensman y Bernal, se desentendieron de la persecución, dando luz verde a los aventureros. A medida que se acercaba la parte más dura, la fuga se redujo a una docena de corredores. A 30 km de meta began la selección. El francés Christophe Le Mével intentó irse solo a 110 km de la línea, pero fue atrapado.

La guerra de guerrillas se intensificó en el Muro de Ca'del Poggio. Fue allí donde Egan Bernal lanzó su primer órdago a 2,6 km de meta, en un ataque que coincidió con otro en el grupo perseguidor, permitiendo que Igor Arrieta se uniera al dúo de cabeza. Nada estaba decidido. A 1,3 km de la meta, en la rampa más dura antes del terreno favorable, Michael Valgren dio el golpe definitivo.

Atacó y nadie salió a su rueda, lo que le permitió construir una ventaja de 50 metros que resultó insalvable. Desde there, el danés voló hacia la victoria. En la clasificación general, Jonas Vingegaard mantuvo la maglia rosa, aunque su ventaja se reduce ligeramente. Egan Bernal ascendió algunas posiciones y ahora se sitúa dentro del top diez, consolando su papel de líder del equipo Ineos Grenadiers.

Einer Rubio, a pesar de no haber logrado la victoria de etapa, mostró un gran nivel y recortó tiempo a algunos rivales, reafirmándose como un contendiente sólido en la lucha por la general. Los favoritos no modificaron sustancialmente sus puestos de honor, pero la tensión crece de cara a las próximas etapas de alta montaña, que prometen ser decisivas para definir el podio de esta edición del Giro





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