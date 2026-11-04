Michel Owono denuncia racismo y confusiones tras la trágica muerte de Jesús de Miguel

El futbolista Michel Owono denuncia amenazas y racismo tras ser confundido con Jesús Owono, implicado en la muerte de Jesús de Miguel. Exige respeto y condena la intolerancia en las redes sociales.

El futbolista español de origen ecuatoguineano, Michel Owono, defensor del FC Can Vidalet, ha solicitado públicamente claridad y detener el hostigamiento digital tras ser confundido con el portero involucrado en la trágica muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel. Este incidente ocurrido durante el partido de la segunda división española entre el CD Tenerife y el FC Andorra ha desencadenado una ola de odio digital que ha alcanzado a personas ajenas al evento principal. Michel Owono ha sido el objetivo de mensajes de odio, insultos racistas y amenazas directas, únicamente por compartir el apellido del guardameta acusado.

Confusión de identidad y impacto digital

La situación comenzó cuando los usuarios de redes sociales dirigieron sus ataques contra Jesús Owono, el portero del FC Andorra, quien llegó a cerrar su cuenta de Instagram debido a la cantidad masiva de mensajes agresivos y acusaciones que recibió. Sin embargo, la ira colectiva se desvió injustamente hacia Michel Owono, quien juega en la Liga Élite para el FC Can Vidalet, un equipo que compite en la sexta categoría del fútbol español. Ambos futbolistas son originarios de Guinea Ecuatorial y comparten apellido, una coincidencia que llevó a muchos internautas a dirigir sus ataques contra la persona equivocada. Michel decidió pronunciarse públicamente para aclarar que no tiene ninguna relación con el episodio que terminó con la vida de Jesús de Miguel.

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Declaraciones contundentes sobre el acoso

En su comunicado oficial, el defensor del FC Can Vidalet fue enfático al denunciar la situación y las consecuencias personales que ha sufrido. Compartió capturas de pantalla de los mensajes que ha recibido como prueba del hostigamiento sufrido. Su mensaje fue claro: "Quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido". Explicó que le están confundiendo únicamente por su apellido, y por ello ha recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que le causan un profundo dolor personal. Esta aclaración es vital para desvincularlo de la responsabilidad del incidente deportivo que conmocionó al mundo del fútbol.

Denuncia contra el racismo y la intolerancia

Más allá de su defensa personal, Michel Owono aprovechó su declaración para lanzar una fuerte crítica hacia la sociedad actual y la cultura digital. Se refirió a los mensajes discriminatorios que ha recibido y señaló explícitamente que las diferencias de origen o el color de piel no pueden convertirse en motivos válidos para amenazar o agredir a otras personas. "Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno". Afirmó que no se puede permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen, y sostuvo que el respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo lo demás.

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El contexto de estas declaraciones se produce en medio de las reacciones globales por la muerte de Jesús de Miguel, quien tenía 30 años de edad. El delantero falleció después del choque fortuito con Jesús Owono durante el encuentro mencionado anteriormente. El caso generó una polarización significativa, con señalamientos directos contra el arquero, pero la respuesta de Michel Owono busca elevar el debate hacia la ética y el respeto humano. El futbolista recordó que el fútbol no debe convertirse en un escenario de agresiones y discriminación, ni dentro ni fuera de las canchas. Su postura es que el deporte debe unir a las personas, no dividir, y que el odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida cotidiana de cualquier persona.

Condolencias y solidaridad con la familia

Finalmente, el defensor del FC Can Vidalet cerró su intervención expresando sus sinceras condolencias a los familiares y allegados del delantero fallecido. Manifestó su solidaridad y apoyo emocional con quienes están atravesando este momento tan difícil y doloroso. "Mis condolencias a la familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador", escribió. En estos momentos tan difíciles, su apoyo y cariño están con ellos, reforzando un mensaje de humanidad que busca contrarrestar la brutalidad del odio en línea. La historia de Michel Owono sirve como un recordatorio urgente de cómo la información errónea y la intolerancia pueden dañar a inocentes, destacando la necesidad de responsabilidad en el uso de las redes sociales.