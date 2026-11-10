Michell Gómez gana bronce en los 400 metros con vallas en Dakar

Michell Gómez conquistó el bronce en los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, con 58,90 segundos.

La atleta antioqueña Michell Gómez conquistó la medalla de bronce en la final de los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputan en Dakar, Senegal. La colombiana detuvo el cronómetro en 58,90 segundos después de cerrar la prueba con un fuerte remate.

El resultado le devuelve al atletismo colombiano una nueva alegría en esta cita juvenil. Gómez logró asegurar un lugar entre las medallistas tras protagonizar una carrera de alto nivel frente a las mejores exponentes de la disciplina.

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Michell Gómez y su actuación en la final de Dakar

Michell Gómez terminó tercera en la final con 58,90 segundos, por detrás de las dos atletas que completaron el podio junto a ella. La colombiana compartió el podio con la sudafricana Megan Nieman y la suiza Mina Hirsbruinner.

La sudafricana Megan Nieman se quedó con la medalla de oro al registrar 57,75 segundos, mientras la suiza Mina Hirsbruinner obtuvo la plata con un tiempo de 57,84 segundos. La diferencia entre el oro y el bronce fue determinada en la pista por el rendimiento de cada corredora en el tramo final.

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Gómez mantuvo una actuación destacada durante todo el recorrido de la competencia. En la final volvió a responder ante las mejores exponentes de la prueba y aseguró su presencia en el podio.

Clasificatorias y trayectoria previa en 400 metros con vallas

En las clasificatorias, Michell Gómez registró 59,96 segundos, tiempo con el que ganó su grupo y obtuvo el mejor registro de esa instancia. Ese desempeño anticipó su capacidad para competir en la final.

Antes de llegar a Dakar, la antioqueña fue campeona del Campeonato Iberoamericano U20 de Lima, Perú, donde conquistó la medalla de oro con un registro de 59,35 segundos. También en esa competencia su resultado llegó después de un destacado remate.

Perfil de Michell Gómez y su proyección nacional

Michell Gómez nació el 27 de febrero de 2009 en San Juan de Urabá, Antioquia, y lleva con orgullo sus raíces en Uveros. La atleta se ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección en los 400 metros con vallas del atletismo nacional.

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La colombiana llegó a la cita juvenil de Dakar ubicada en el puesto 25 del escalafón mundial de World Athletics de 2026 en los 400 metros con vallas. Su medalla representa un nuevo capítulo en una trayectoria que ya cuenta con resultados importantes.

Según la información disponible, Michell Gómez se distingue por su personalidad, determinación y confianza para afrontar las competencias. Estas cualidades, respaldadas por sus resultados, le han permitido abrirse camino en el panorama internacional.

Qué significa la medalla de bronce para el deporte colombiano

La medalla de bronce de Michell Gómez en Dakar ratifica su potencial y alimenta la ilusión de seguir creciendo en los 400 metros con vallas. El logro sitúa a la atleta como una de las promesas con mayor futuro del atletismo colombiano.

La disciplina puede entregar grandes satisfacciones al deporte colombiano, y la antioqueña ya dejó una señal clara de su talento en una competencia multideportiva internacional. Su historia apenas comienza, pero Michell Gómez empieza a dejar huella en el atletismo nacional.