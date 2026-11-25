Michelle Yeoh y Hunter Schafer revelan los cambios clave en Blade Runner 2099. La serie estrena el 25 de noviembre en Prime Video con un giro donde los replicantes mandan y los humanos son cazados.

La aclamada actriz Michelle Yeoh, ganadora del Óscar por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo, ha revelado el mensaje central de la nueva serie Blade Runner 2099. En una rueda de prensa internacional, Yeoh compartió una reflexión profunda con EL COLOMBIANO sobre su personaje, Olwen. La frase clave es directa: Vive tu vida y no temas a la muerte. Este consejo proviene de una replicante que enfrenta una fecha de caducidad inminente.

La actriz explicó que, aunque el mensaje surge de su personaje, también refleja su propia perspectiva humana. Reconocido que la juventud suele ignorar la mortalidad, señaló que el tiempo obliga a reflexionar. Su sugerencia es sentirse feliz por los logros alcanzados y evitar los remordimientos. Esta filosofía guía la narrativa de la serie que se prepara para su lanzamiento.

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Cronología y giro de poder en la trama

Blade Runner 2099 establece su cronología saltando cincuenta años después de los eventos de Blade Runner 2049. Esta secuela de 2017, dirigida por Denis Villeneuve, avanzó treinta años desde la obra original de Ridley Scott de 1982. La serie situada en esta nueva fecha muestra un Los Ángeles renacido, aunque no bajo control humano.

El cambio fundamental reside en quién ejerce el poder. Al final de la película de 2049 se vislumbraba una revolución. En esta nueva entrega, los replicantes están en el poder. La dinámica de caza se invierte por completo. Mientras el sistema de Blade Runners se mantiene, ahora son los humanos quienes son cazados. Michelle Yeoh resume este dilema como una pregunta incómoda sobre cómo conservar el poder tras ganar una guerra.

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Perfiles de Olwen y Cora en la nueva temporada

Hunter Schafer, conocida por su rol en la serie Euforia, interpreta a Cora. Cora es una fugitiva que intenta dejar de huir y asume su última identidad. Decide convertirse en una Blade Runner para sobrevivir. Para lograr este objetivo, debe aliarse con Olwen, interpretada por Michelle Yeoh. Olwen persigue a un prófugo que oculta una verdad capaz de colapsar la frágil ciudad.

La atmósfera se describe como noir bajo el sol. Esta variante del género negro se desarrolla en una ciudad renovada. El tono es crudo y la atmósfera resulta inquietante. Schafer enfrentó el reto de interpretar a alguien que no sabe su verdadera identidad. Durante gran parte de la serie, Cora se hace pasar por otra persona. Su identidad estaba anclada en la relación emocional con su hermano.

Estreno y recepción internacional en Prime Video

La serie consta de ocho episodios en total. Su estreno oficial está programado para este miércoles 25 de noviembre. La plataforma Prime Video lanzará la serie en más de 240 países y territorios. Este alcance global permite a una audiencia masiva explorar este nuevo universo. El lanzamiento marca la primera oportunidad para ver la evolución de estos personajes en acción.

Tanto Yeoh como Schafer llegaron al proyecto como seguidoras de la franquicia. Michelle Yeoh vio la película original en sus inicios y la vio como una reflexión sobre el futuro. Hunter Schafer descubrió la saga con la campaña de 2049. Para Schafer fue una experiencia que le cambió la vida. Ambas actrices expresaron admiración mutua por su colaboración.

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Ciencia ficción como puerta a la realidad

Ambas estrellas coinciden en que la ciencia ficción es un vehículo eficaz para temas reales. Hunter Schafer considera que este género elimina prejuicios al ubicar los temas lejos. Esto ayuda a la audiencia cuando los asuntos se sienten demasiado cercanos. Eliminar la proximidad inmediata facilita una mirada más objetiva.

Mientras tanto, Michelle Yeoh prefiere enfocarse en las conversaciones que surgen. Sostiene que es nuestra responsabilidad participar en el diálogo. La serie busca ayudar a descubrir más historias sobre la condición humana. Esta narrativa busca conectar con el público más allá del entretenimiento visual. La serie promete ofrecer una experiencia única.