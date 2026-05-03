Micher Pérez Fuentes Gana la Alcaldía de Fonseca en Elecciones Marcadas por la Controversia

El candidato del ASI, Micher Pérez Fuentes, obtuvo una contundente victoria en las elecciones atípicas de Fonseca, La Guajira, tras superar obstáculos legales que amenazaron su participación. Su regreso al palacio municipal es esperado por sus seguidores y la comunidad.

La reciente elección en Fonseca , La Guajira , ha sido un evento extraordinario, marcado por una intensa batalla legal y una alta participación ciudadana. Micher Pérez Fuentes , candidato del partido ASI , ha logrado una victoria decisiva, obteniendo el 57,40% de los votos, lo que le asegura el cargo de alcalde.

Este triunfo llega después de un período de incertidumbre jurídica que amenazó con excluirlo de la contienda electoral. La jornada electoral, con un conteo preliminar que refleja el 97,75% de las mesas informadas, ha confirmado el regreso de Pérez Fuentes al palacio municipal, un hecho que ha generado gran expectativa entre sus seguidores y la comunidad en general.

La elección se hizo necesaria tras la anulación de la elección inicial de Pérez Fuentes por parte del Consejo de Estado en enero de 2026. El proceso electoral estuvo envuelto en controversia hasta las últimas 48 horas, cuando un fallo judicial favorable permitió su participación, a pesar de la revocación de su inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a alegaciones de inhabilidad.

El juez responsable consideró primordial salvaguardar el derecho fundamental a elegir y ser elegido mientras se resolvía la disputa legal de fondo. Micher Pérez Fuentes no es un rostro nuevo en la política de La Guajira. Su trayectoria se remonta a sus inicios como concejal de Fonseca por el partido ASI, donde sirvió durante dos períodos consecutivos (2004-2011), llegando incluso a presidir el concejo municipal en 2009.

Posteriormente, consolidó su liderazgo político como diputado de La Guajira durante tres períodos consecutivos (2012-2023), desempeñando el cargo de vicepresidente de la Asamblea Departamental en dos ocasiones. Su gestión pública se ha caracterizado por la ejecución de importantes proyectos de infraestructura vial, como la pavimentación de las vías Fonseca-El Hatico y El Hatico-Mayabangloma, que han mejorado significativamente la conectividad en la región.

Además, ha impulsado la construcción de viviendas de interés social, brindando soluciones habitacionales a familias de bajos recursos, y ha promovido proyectos de seguridad alimentaria dirigidos a asociaciones de mujeres, fortaleciendo la economía local y mejorando la calidad de vida de la población. Actualmente, además de su reciente elección como alcalde, Pérez Fuentes también ocupa el cargo de presidente departamental del partido ASI en La Guajira, lo que demuestra su influencia y liderazgo dentro de la organización política.

La victoria de Pérez Fuentes representa un retorno a la administración local para un político con una amplia experiencia y un historial de proyectos concretos en la región. La controversia legal que rodeó la participación de Pérez Fuentes en la elección ha generado un debate sobre la independencia del poder judicial y la protección de los derechos políticos fundamentales.

La decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar de admitir la acción de tutela y permitir su participación, a pesar de la oposición del CNE, ha sido interpretada por algunos como una muestra de la influencia política en el sistema judicial. Sin embargo, otros argumentan que el juez actuó correctamente al priorizar el derecho a elegir y ser elegido, un principio fundamental de la democracia.

La situación también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor claridad en las normas electorales y los procesos de impugnación, para evitar situaciones similares en el futuro. La alta participación ciudadana en la elección, a pesar de la incertidumbre jurídica, demuestra el interés de los habitantes de Fonseca en ejercer su derecho al voto y elegir a sus representantes.

El resultado de la elección refleja la confianza de la población en la capacidad de Pérez Fuentes para liderar el municipio y abordar los desafíos que enfrenta la comunidad. La victoria del candidato del partido ASI marca un nuevo capítulo en la historia política de Fonseca y La Guajira, y se espera que su gestión se centre en el desarrollo económico y social de la región





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