Micrositio recopila indicadores epidemiológicos y acciones de respuesta frente a la emergencia sanitaria en RDC

El micrositio recopila y organiza indicadores epidemiológicos, territorios afectados y acciones de respuesta frente a la emergencia sanitaria que atraviesa la RDC. Con información oficial del Rapport de Situation Ebola del gobierno de la República Democrática del Congo, la epidemióloga Sol Silvana Zabala presentó una sala situacional interactiva. La autora destaca que la respuesta efectiva no debe enfocarse únicamente en cortar cadenas de transmisión, sino también en preservar servicios esenciales como controles prenatales, partos seguros, anticoncepción, atención posparto y atención frente a violencia basada en género. La sala situacional fue desarrollada como una herramienta de seguimiento y divulgación técnica para facilitar la comprensión del brote de Ébola. La autora explicó que el contenido quedó disponible públicamente en GitHub para que pueda ser reutilizado por instituciones, organizaciones y profesionales interesados en vigilancia epidemiológica, comunicación del riesgo y salud pública.

El micrositio recopila y organiza indicadores epidemiológicos, territorios afectados y acciones de respuesta frente a la emergencia sanitaria que atraviesa la RDC . Con información oficial del Rapport de Situation Ebola del gobierno de la República Democrática del Congo, la epidemióloga Sol Silvana Zabala presentó una sala situacional interactiva.

El objetivo del micrositio es recopilar y organizar indicadores epidemiológicos, territorios afectados y acciones de respuesta frente a la emergencia sanitaria que atraviesa la RDC. Entre las cifras destacadas se reportan 101 casos confirmados, 10 muertes confirmadas, 906 casos sospechosos acumulados y 221 muertes sospechosas.

Además, se reportan 133 personas hospitalizadas o en aislamiento preventivo. La respuesta territorial, comunicación comunitaria y análisis de riesgo operativo en provincias como Ituri, Nord-Kivu y Sud-Kivu, donde se concentra la mayor carga del brote, son fundamentales para controlar la propagación del virus.

Sin embargo, la autora destaca que la respuesta efectiva no debe enfocarse únicamente en cortar cadenas de transmisión, sino también en preservar servicios esenciales como controles prenatales, partos seguros, anticoncepción, atención posparto y atención frente a violencia basada en género. La autora explicó que el contenido quedó disponible públicamente en GitHub para que pueda ser reutilizado por instituciones, organizaciones y profesionales interesados en vigilancia epidemiológica, comunicación del riesgo y salud pública.

La sala situacional fue desarrollada como una herramienta de seguimiento y divulgación técnica para facilitar la comprensión del brote de Ébola. El micrositio insiste en que una respuesta efectiva debe incluir acciones de respuesta territorial, comunicación comunitaria y análisis de riesgo operativo en provincias afectadas.

La autora destaca que la respuesta efectiva no debe enfocarse únicamente en cortar cadenas de transmisión, sino también en preservar servicios esenciales como controles prenatales, partos seguros, anticoncepción, atención posparto y atención frente a violencia basada en género. La sala situacional interactiva presentada por la epidemióloga Sol Silvana Zabala es una herramienta de seguimiento y divulgación técnica para facilitar la comprensión del brote de Ébola.

El micrositio recopila y organiza indicadores epidemiológicos, territorios afectados y acciones de respuesta frente a la emergencia sanitaria que atraviesa la RDC. La autora destaca que la respuesta efectiva no debe enfocarse únicamente en cortar cadenas de transmisión, sino también en preservar servicios esenciales como controles prenatales, partos seguros, anticoncepción, atención posparto y atención frente a violencia basada en género.

La sala situacional fue desarrollada como una herramienta de seguimiento y divulgación técnica para facilitar la comprensión del brote de Ébola. La autora explicó que el contenido quedó disponible públicamente en GitHub para que pueda ser reutilizado por instituciones, organizaciones y profesionales interesados en vigilancia epidemiológica, comunicación del riesgo y salud pública. La sala situacional interactiva presentada por la epidemióloga Sol Silvana Zabala es una herramienta de seguimiento y divulgación técnica para facilitar la comprensión del brote de Ébola





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