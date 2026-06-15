Migración Colombia confirma que investigado por abuso en Usaquén es ciudadano estadounidense

El hombre llegó a Bogotá el pasado 6 de junio; las autoridades trasladaron a tres menores a un centro médico y avanzan en las investigaciones.

Migración Colombia confirmó que el ciudadano estadounidense investigado por un presunto caso de abuso contra un menor de edad en la localidad de Usaquén , al norte de Bogotá , ingresó al país el pasado 6 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado.

El hombre, originario del estado de Texas, llegó a Colombia ese día, según reveló el documento de pasaporte al que tuvo acceso Noticias RCN. El caso generó conmoción entre los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras advertir una situación que involucraba a un adulto y varios menores de edad en un edificio del norte de la capital.

Las autoridades actuaron de inmediato: unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con funcionarios de la Policía de Infancia y Adolescencia y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), intervinieron en el lugar. Como resultado, tres menores de edad fueron trasladados a un centro médico para recibir valoración especializada y garantizar la protección de sus derechos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las autoridades actuaron luego de una alerta comunitaria y señaló que distintas entidades distritales acompañaron la atención. Galán enfatizó que en Bogotá no puede haber espacio para ninguna forma de maltrato o abuso contra niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía General de la Nación será la encargada de establecer qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades.

La Procuraduría General de la Nación informó que hizo presencia en el lugar de los hechos y solicitó la intervención inmediata de entidades como la Fiscalía, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según el organismo de control, otros dos menores de edad también estarían involucrados en el caso que es objeto de investigación.

Por su parte, el ICBF dispuso un equipo de Defensoría de Familia para acompañar la situación y garantizar el restablecimiento y la protección integral de los derechos de los menores involucrados mientras avanzan las investigaciones. Migración Colombia confirmó la nacionalidad del extranjero señalado, quien permanece bajo investigación mientras las autoridades judiciales avanzan en las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en Usaquén





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