Migración Colombia Deporta y Expulsa a Dos Ciudadanos Estadounidenses por Amenazas a la Seguridad

Migración Colombia tomó medidas contundentes contra dos ciudadanos estadounidenses, deportando y expulsando a uno de ellos por actividades que comprometían la seguridad y el orden público en Antioquia. Las acciones fueron tomadas por infracciones migratorias y riesgos a la seguridad y convivencia. 'Chill Capo' fue deportado por explotación sexual y el otro por amenazas en instituciones educativas y antecedentes.

Migración Colombia ha confirmado la deportación y expulsión de dos ciudadanos estadounidenses, tras determinar que sus acciones comprometían la seguridad y el orden público en el departamento de Antioquia . Los extranjeros fueron retirados del país en un vuelo de Avianca con destino a Miami, tras decisiones urgentes tomadas por la entidad migratoria.

El primer caso involucra al influenciador conocido como ‘Chill Capo’, quien, según el informe oficial, utilizaba sus plataformas de redes sociales para promover encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales, con presuntos propósitos de explotación sexual. Esta situación generó una alerta inmediata en las autoridades, quienes iniciaron una investigación exhaustiva sobre el contenido difundido. Durante la investigación, se descubrió que el ciudadano ofrecía paquetes turísticos que incluían supuestos “consejos” para eludir los controles de las autoridades, lo que resultó en la apertura de procedimientos administrativos por parte de Migración Colombia. Adicionalmente, las investigaciones revelaron que ‘Chill Capo’ se encontraba en situación migratoria irregular en el país. Por consiguiente, se le aplicó la medida de deportación, junto con una prohibición de ingreso a Colombia por un periodo mínimo de cinco años. Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia constante y la aplicación rigurosa de las leyes migratorias, especialmente en el contexto del turismo internacional y la protección de los derechos de los ciudadanos.\El segundo procedimiento se relaciona con otro ciudadano estadounidense, implicado en episodios de amenazas y enfrentamientos en instituciones educativas ubicadas en el sector de Las Palmas y otras zonas del Oriente antioqueño, lo que provocó alarma entre directivos, estudiantes y sus familias. Según la información recabada por las autoridades, este individuo intentó acceder a un colegio en Llanogrande haciéndose pasar por profesor de inglés. Al no lograr su objetivo, presuntamente reaccionó profiriendo amenazas dirigidas a los estudiantes, lo que activó los protocolos de seguridad en la comunidad educativa. La verificación posterior del caso, con el apoyo de las autoridades de Estados Unidos, permitió establecer que el extranjero tenía antecedentes judiciales y órdenes de arresto vigentes en Nueva York. Ante estos hallazgos, Migración Colombia tomó la decisión de expulsarlo del territorio nacional. Como parte de la sanción administrativa, el ciudadano deberá esperar un mínimo de diez años antes de poder solicitar nuevamente su ingreso al país, trámite que solo podrá realizar mediante la obtención de una visa, conforme a la normativa vigente. La rápida respuesta de las autoridades y la colaboración internacional demuestran la eficacia de los mecanismos de control y la determinación de las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.\Las autoridades enfatizaron que ambas medidas fueron adoptadas en el marco de las facultades legales de Migración Colombia, entidad responsable de aplicar medidas administrativas como la inadmisión, la deportación y la expulsión de ciudadanos extranjeros cuando se detectan infracciones migratorias o riesgos para la seguridad y la convivencia ciudadana. La entidad recordó que los controles migratorios no se limitan a los puntos de entrada y salida del país, sino que se extienden a diversas ciudades y regiones donde se identifiquen comportamientos que vulneren la ley. “El control no se limita al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, sino que se extiende a Medellín y toda su área metropolitana”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, al referirse al alcance de las acciones institucionales. Este enfoque proactivo en el control migratorio es crucial para prevenir actividades delictivas y mantener la seguridad pública. La colaboración interinstitucional y la coordinación con autoridades internacionales son fundamentales para asegurar la efectividad de estas medidas y proteger los intereses nacionales. La aplicación rigurosa de la ley y la constante vigilancia son pilares esenciales para garantizar una migración segura y ordenada





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