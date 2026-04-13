Migración Colombia expulsa a extranjero por perturbar la convivencia en Medellín

Un ciudadano estadounidense de origen ruso fue expulsado de Colombia por reiteradas afectaciones a la convivencia en un sector exclusivo de Medellín. Migración Colombia tomó la decisión tras múltiples denuncias y sanciones por comportamientos contrarios al orden público.

Migración Colombia expulsó del país a un ciudadano extranjero, identificado como George Wolfe, que protagonizó durante más de dos años reiterados episodios que afectaron la convivencia en un exclusivo sector de Medellín . La decisión fue tomada luego de consolidar un expediente detallado basado en las denuncias de la comunidad, así como en las múltiples sanciones impuestas por comportamientos contrarios al orden público.

El hombre, nacido en Rusia y con nacionalidad estadounidense, salió del país en un vuelo con destino a Miami, tras confirmarse la medida de expulsión en su contra por sus constantes afectaciones a la convivencia ciudadana. Según fuentes oficiales, el caso generó gran preocupación entre los residentes de la comuna 14, específicamente en el sector de El Poblado, donde el extranjero residía en un apartamento de su propiedad situado en el edificio Málaga.

La entidad migratoria destacó que el inmueble sirvió como escenario, durante más de dos años, de continuas fiestas con música a alto volumen y el ingreso constante de personas presuntamente vinculadas a actividades de prostitución, lo que perturbó significativamente la tranquilidad del vecindario. Las autoridades competentes señalaron que estas situaciones originaron incomodidad, indignación y temor entre los residentes del sector, quienes incluso denunciaron enfrentamientos con el ciudadano extranjero y sus invitados, lo cual agravó la situación.

El expediente reunió información sobre más de doce comparendos por infracciones a las normas de convivencia que el hombre acumuló, sin que las sanciones lograran modificar su comportamiento ni ante la comunidad ni frente a las autoridades. Tanto las multas como los repetidos llamados de atención resultaron ineficaces, de acuerdo con la información proporcionada por Migración Colombia. Por el contrario, la actitud desafiante del extranjero frente a la institucionalidad intensificó las preocupaciones sobre el impacto de sus festejos en el contexto residencial.

La intervención de Migración Colombia se produjo después de que la Policía Nacional de Colombia implementara diferentes mecanismos de control y mediación, incluyendo un acuerdo previo con el objetivo de que el ciudadano mejorara su comportamiento o abandonara voluntariamente el inmueble. Sin embargo, este compromiso no fue cumplido, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas administrativas más severas ante la reiteración de los comportamientos denunciados.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, declaró: En Colombia, ningún extranjero está por encima de la Ley, y este ciudadano ignoró de manera sistemática las normas, sanciones y llamados de atención. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes como la expulsión de este extranjero que no supo comportarse en una ciudad tan amable como Medellín, donde se aprecia y se acoge a turistas y extranjeros.

La funcionaria agregó que la institución continuará implementando acciones para garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normativa migratoria en diferentes regiones del país. Migración Colombia enfatizó que este caso envía un mensaje claro sobre la importancia de cumplir la ley por parte de los visitantes internacionales. Colombia es un país abierto a turistas y extranjeros, pero con cumplimiento de la Ley y la sana convivencia, concluyó la entidad en un comunicado público.





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