Migración Colombiana a OCDE: España y EE.UU. como Destinos Principales en 2025

La OCDE revela que Colombia ocupa un lugar destacado como país de origen migratorio hacia la OCDE, con España y Estados Unidos liderando la recepción de ciudadanos colombianos en 2025.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) publicó este jueves un informe anual que confirma el flujo significativo de ciudadanos colombianos hacia países desarrollados durante 2025. La mayoría de los migrantes eligieron como destinos principales a España y Estados Unidos, consolidando a estos dos países como los principales receptores de la diáspora latina en la organización.

Datos Clave del Flujo Migratorio en 2025

El reporte detalló que los 38 países miembros de la OCDE registraron 6,1 millones de nuevos migrantes permanentes el año pasado. Aunque esta cifra representa una disminución del 1,6% interanual, continúa siendo históricamente alta. Los Estados Unidos mantuvieron su posición como el principal destino global con 1,2 millones de llegadas, seguidos por Alemania con 538.000 y España con 460.000 nuevos residentes.

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El informe destaca específicamente que la emigración de ciudadanos colombianos hacia los países de la OCDE aumentó un 4% en 2024, alcanzando las 252.000 personas. Esta cifra refleja una tendencia sostenida de movilidad laboral y familiar desde América Latina hacia economías europeas y norteamericanas, con un impacto notable en la estructura demográfica de los países receptores.

Reforma Migratoria Española y Apertura de Fronteras

El aumento del flujo migratorio en España está asociado directamente a la entrada en vigor en mayo de 2025 de una gran reforma migratoria. Esta normativa simplificó los procedimientos de residencia y amplió el acceso a los mecanismos de regularización para extranjeros. El gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, ha apostado por una política migratoria abierta a contracorriente de la tendencia general en la Unión Europea.

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La OCDE señala que esta política permitió a Portugal y Roma aprobar permisos de residencia pendientes, impulsando también la inmigración familiar y nuevas vías laborales. No obstante, la crisis en Ceuta a finales de julio de 2025, donde decenas de miles de migrantes irrumpieron desde Marruecos, marcó un evento crítico en este contexto de apertura regulada y tensión fronteriza.

Impacto Laboral y Naturalizaciones en la OCDE

A pesar de las desaceleraciones económicas observadas en algunos sectores, la situación laboral de los inmigrantes se mantuvo favorable en 2025. El reporte indica que cerca del 71% de los inmigrantes tienen empleo, con una tasa de actividad del 77,1% frente al 76% de los locales. La tasa de paro aumentó en la mayoría de los países hasta situarse en un promedio del 8,3%, aunque los migrantes representan ahora el 16% del empleo en la OCDE.

El número de naturalizaciones también creció hasta alcanzar los 3 millones en los países de la OCDE. Alemania y España registraron niveles récord con 309.000 y 300.000 nacionalizaciones respectivamente, solo superados por Estados Unidos con casi 900.000. Estos datos confirman que la integración a largo plazo continúa siendo un resultado clave de las políticas migratorias recientes en las economías avanzadas.