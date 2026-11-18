El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que no habrá IVA para la canasta básica ni agroinsumos. La Ley de Rescate incluye un ajuste fiscal de 23,7 billones.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó este miércoles 18 de noviembre que la reforma tributaria aprobada en comisión no incluirá impuesto al valor agregado sobre la canasta básica de alimentos, los agroinsumos agrícolas y los planes de medicina prepagada. Esta definición se produjo durante el debate de la Ley de Rescate Económico en las comisiones económicas del Congreso de la República.

El Gobierno Nacional fundamenta esta decisión en la necesidad imperiosa de corregir el grave desequilibrio existente en las finanzas públicas del país, estabilizar la alta carga de la deuda externa e interna y, finalmente, recuperar el dinamismo del crecimiento económico nacional que se ha visto estancado en los últimos años.

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Detalles de la reducción del gasto público

El proyecto de Ley de Rescate contempla una drástica reducción del gasto público total por valor de 23,7 billones de pesos, una cifra que busca equilibrar las cuentas estatales de manera estructural y sostenible a largo plazo. Dentro de este paquete de medidas, se incluye un recorte significativo de aproximadamente 8 billones de pesos anuales destinados exclusivamente a gastos operativos, una reducción que se mantendrá vigente hasta el año 2030.

Para lograr este objetivo fiscal, la reforma propone una disminución del 50 % en los contratos de prestación de servicios, conocidos comúnmente como OPS, que representan una porción considerable de la inversión estatal. Asimismo, se plantea un ajuste del cerca del 20 % en los gastos de nómina de la administración pública, salvo en los sectores de defensa y seguridad que quedan exentos de esta restricción presupuestal.

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Posiciones de los actores y contexto económico

Al explicar la urgencia de estas medidas durante su intervención, Miguel Gómez Martínez señaló que Colombia ha registrado un crecimiento económico promedio de solo 1,6 % anual en los últimos cuatro años. Este bajo rendimiento se da en un contexto complejo marcado por altas tasas de inflación, costos de financiación elevados y una inversión privada notablemente baja que no ha logrado dinamizar la economía.

El titular de la cartera de Hacienda advirtió que uno de los principales factores que han presionado negativamente las cuentas públicas es que el gasto del Estado no regresó a los niveles existentes antes de la pandemia. Tras los picos de gasto alcanzados durante la crisis sanitaria, el nivel de gasto se mantuvo en ese escalón superior, creando un desajuste estructural con los ingresos.

Impacto real y próximos pasos

Aunque los ingresos del Gobierno tuvieron un aumento temporal en los años 2023 y 2024, posteriormente regresaron a su tendencia histórica, lo que agravó la brecha entre lo que ingresa el Estado y lo que debe gastar. Si no se actúa ahora, el mercado financiero realizará el ajuste necesario de manera brusca y desordenada, sin la protección de las políticas públicas.

Las consecuencias de no implementar esta reforma incluyen proyecciones de un aumento del desempleo superior a medio millón de personas, una reducción del ingreso per cápita de los hogares y un incremento generalizado de la pobreza. Para optimizar la gestión, el plan también propone revisar 189 transferencias existentes, fusionar o eliminar entidades públicas ineficientes y vender activos que el Estado no utiliza actualmente.