Miguel Ignacio Martínez Olano busca Alcaldía de Santa Marta con partido 'La Mondá'

Exconcejal Miguel Ignacio Martínez inicia trámites para registrar el partido 'La Mondá' y aspirar a la Alcaldía de Santa Marta en las elecciones de 2027.

El exconcejal Miguel Ignacio Martínez Olano, reconocido ampliamente bajo el apodo de El Mono Martínez, ha dado el primer paso formal para buscar la Alcaldía de Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena. A través de sus redes sociales, el político publicó una fotografía que acredita el radicamiento de un documento en las autoridades electorales el pasado 3 de noviembre de 2026 en dicha ciudad costera. En la publicación, confirmó que ha iniciado el trámite para recoger firmas y respaldar su aspiración de gobernar la ciudad, al mismo tiempo que dio a conocer el nombre oficial de su formación política.

Registro del Partido La Mondá y su emblema controversial

Miguel Ignacio Martínez Olano anunció oficialmente la inscripción del partido La Mondá como la plataforma política que lo apoyará en su candidatura. La propuesta ha generado una reacción inmediata y se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, principalmente debido a la denominación elegida y al emblema que el exconcejal ha propuesto para el movimiento. Dicho símbolo consiste en la representación gráfica de un popó, término coloquial que se conoce comúnmente como mojón en la región. Esta elección visual busca crear una identidad distintiva, aunque todavía está sujeta a la aprobación final.

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Requisitos legales ante la Registraduría y calendario electoral

A pesar de la visibilidad obtenida, tanto el nombre de la formación como su símbolo gráfico deberán superar una rigurosa revisión por parte de las autoridades electorales competentes. Los organismos reguladores deben verificar que la denominación La Mondá no genere confusiones con otras organizaciones políticas existentes y que cumpla con todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente. Este proceso administrativo es un filtro esencial antes de que el partido pueda operar legalmente y presentar candidatos oficiales a las elecciones.

Este registro constituye únicamente el primer paso para conformar un grupo significativo de ciudadanos que pueda respaldar formalmente la candidatura de Miguel Ignacio Martínez Olano mediante la recolección de firmas. Según el calendario electoral establecido para las elecciones territoriales de 2027, los comités promotores tienen una ventana de tiempo específica para legalizar su existencia. La fecha límite para la inscripción de estos comités se establece hasta el 30 de junio de 2027, una vez completado este trámite inicial.

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Historial político y controversias en el Concejo de Santa Marta

Miguel Ignacio Martínez ya había manifestado previamente su interés en regresar a la escena política samaria, lo que confirma su determinación de competir por la Alcaldía. En agosto de 2026, el exconcejal anunció públicamente su intención de postularse nuevamente e incluso planteó una estrategia innovadora para seleccionar a 19 personas que integrarían una eventual lista al Concejo Distrital. Esta selección se proponía realizar mediante un reality en redes sociales, una medida que buscaba conectar directamente con la ciudadanía y revitalizar la participación política.

La trayectoria de El Mono Martínez en el cabildo distrital ha estado marcada por incidentes de alto perfil que han trascendido los muros de la administración local. Su nombre volvió a tener gran repercusión pública durante julio de 2024, momento en el que protagonizó una acalorada discusión sobre los graves problemas de alcantarillado y las aguas residuales en el barrio Pescaíto. En el desarrollo de esa sesión, el exconcejal afirmó que Santa Marta huele a mierda, una expresión contundente que provocó una reacción inmediata de las autoridades.

Consecuencias de declaraciones y próximos pasos electorales

La declaración realizada por Miguel Ignacio Martínez Olano sobre las condiciones sanitarias de la ciudad tuvo consecuencias directas en el desarrollo de la sesión legislativa. José Manuel Mozo Blanco, quien ocupaba el cargo de presidente del Concejo en aquel momento, ordenó retirarle la palabra al exconcejal debido a la naturaleza de sus comentarios. Este incidente ilustra la intensidad con la que Martínez aborda los temas de gestión pública y la falta de tolerancia hacia ciertas formas de expresión en el ámbito institucional.

Después de la inscripción de los comités promotores, el siguiente desafío para Miguel Ignacio Martínez y el partido La Mondá será reunir los apoyos exigidos por la normativa vigente. Todos los apoyos recabados deberán someterse a un proceso de verificación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para asegurar su autenticidad. El cumplimiento de estos pasos será determinante para que la candidatura tenga validez y pueda participar en las elecciones de 2027, definiendo así el futuro político de la capital magdalénica.