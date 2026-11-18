El ministro de Hacienda, Miguel Martínez, propone bajar el gasto en educación pública por la caída natalista, lo que genera rechazo por la desigualdad actual en el sistema educativo colombiano.

El ministro de Hacienda de Colombia, Miguel Martínez, propuso durante la Asamblea General de la Asociación Nacional de Industriales ( ANIF) reducir el presupuesto destinado a la educación pública en el país. El funcionario justifica esta medida argumentando una disminución en la natalidad, lo que implica que existen menos niños para asistir a las aulas escolares. Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada por quienes señalan que ignorar las desigualdades estructurales del sistema educativo pone en riesgo la equidad académica de los estudiantes.

Justificación demográfica del ministro Martínez

Martínez expuso su diagnóstico fiscal durante el evento de la ANIF, donde también detalló el plan de rescate del Gobierno. Según el titular de Hacienda, ha tenido debates intensos con miembros del Congreso sobre el financiamiento educativo, quienes le recuerdan que la norma constitucional impide reducir el gasto en este sector. El ministro cuestiona esta protección constitucional al señalar que, si la población escolar disminuye, es lógico ajustar los recursos asignados.

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El funcionario argumenta que cientos de colegios están cerrando sus puertas y que las universidades enfrentan dificultades para llenar sus cupos debido a la falta de aspirantes. Para Martínez, la oferta educativa excede la demanda real de estudiantes, lo que podría interpretarse como un exceso de capacidad en el sector público que requiere corrección a través de la reducción presupuestal.

Desigualdad en los resultados académicos del ICFES

Los datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) contradicen la idea de que la educación pública está en desuso o es innecesaria. En su informe de agosto de 2026, basado en doce años de resultados de las pruebas Saber 11, se reveló una brecha significativa entre los colegios oficiales y los privados. En el año 2025, los estudiantes de colegios oficiales obtuvieron un promedio de 253 puntos, mientras que sus pares en instituciones privadas alcanzaron 289 puntos.

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Esta diferencia de 36 puntos es preocupante porque supera la disparidad que existía en 2014, indicando que la desigualdad en la calidad educativa ha aumentado con el tiempo. Aunque el ICFES reconoce que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes influyen en los resultados, la persistencia de este abismo sugiere que los recursos públicos son cruciales para sostener una educación de base en un país marcado por la inequidad.

Impacto del terremoto en Pereira y la alternancia escolar

La crisis educativa se ve agravada por los efectos del terremoto del 10 de agosto, que ha dejado a miles de estudiantes sin acceso regular a la educación. Solo en la ciudad de Pereira, al 10 de noviembre, 28.459 estudiantes de 43 establecimientos educativos permanecían en modalidad de alternancia. Esto significa que estos niños no asisten a clases todos los días, lo que fragmenta su proceso de aprendizaje y reduce sus horas efectivas de estudio.

El caso de Miguel Ángel, un estudiante de 14 años cuyo colegio quedó destruido, ilustra la vulnerabilidad de esta población. Desde el sismo, recibe clases solo los martes y los viernes en una institución ubicada a 24 cuadras de su vivienda. Debido a la falta de recursos económicos para pagar el transporte, camina bajo el sol del mediodía, ya que vive con su madre y sin el apoyo de su padre.

Defensa de la calidad sobre la cantidad de estudiantes

La propuesta de Martínez ignora que la eficiencia del gasto educativo no debe medirse únicamente por el ahorro monetario o la reducción de matrícula. La verdadera métrica de éxito debe incluir los aprendizajes obtenidos, la formación docente y las oportunidades reales que tienen los estudiantes para continuar sus estudios superiores. Ajustar el presupuesto podría profundizar las desigualdades existentes y dejar a grupos como Miguel Ángel aún más rezagados.

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Para igualar las condiciones de competencia con graduados de colegios privados, los estudiantes de educación pública requieren más esfuerzo, tiempo y estudio, como señalan las experiencias personales de muchos profesionales. Reducir el apoyo estatal en un momento de recuperación post-desastre y alta brecha académica podría eliminar las herramientas necesarias para que estos jóvenes alcancen paridad competitiva en el mercado laboral y académico.