El delantero colombiano Miguel Marulanda, de 18 años, es observado por Liverpool y Leeds United de la Premier League, aunque todavía no hay ofertas formales.

El fútbol colombiano podría tener un nuevo representante en la Premier League. El delantero Miguel Marulanda, de 18 años y perteneciente a Envigado FC, despierta el interés de Liverpool y Leeds United, dos clubes ingleses que siguen de cerca su desarrollo y lo consideran una alternativa para el futuro.

La información fue publicada por el portal especializado Sport Witness, que señala que Liverpool realiza un seguimiento al rendimiento del atacante antioqueño, quien aparece en su lista de futbolistas jóvenes con potencial a mediano plazo. Por ahora no existe una oferta formal ni negociaciones confirmadas por el jugador.

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Liverpool y Leeds United siguen el desarrollo de Marulanda

Liverpool y Leeds United observan al colombiano en una etapa de seguimiento, en la que el club inglés analiza sus condiciones y posibilidades de crecimiento. Según el reporte, Leeds United también estaría pendiente de la evolución del jugador.

La presencia de dos instituciones inglesas en el seguimiento representa, según el reporte, una oportunidad importante para Marulanda, quien comienza a ganar atención fuera de Colombia. Mientras tanto, el delantero continúa vinculado a Envigado FC.

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Los números de Miguel Marulanda en la temporada 2026

Marulanda suma 15 goles y cinco asistencias en 34 partidos durante 2026, cifras destacadas para un futbolista que afronta su primer año completo en el fútbol profesional. Ese respaldo estadístico es el principal argumento del interés de los clubes ingleses.

Uno de sus partidos más sobresalientes se presentó en mayo, cuando marcó los tres goles de Envigado en la victoria 3-2 frente a Real Cartagena, en la ida de la final del Torneo BetPlay del primer semestre. El equipo antioqueño terminó conquistando ese campeonato.

El delantero nació en febrero de 2008, mide aproximadamente 1,80 metros y juega como centrodelantero. Antes de consolidarse en Envigado tuvo un paso por Once Caldas y experiencias de formación en el fútbol español. Además, fue goleador del campeonato nacional Sub-15 en 2023 y repitió ese reconocimiento en la categoría Sub-20 durante 2024.

Aspiraciones europeas de Marulanda y antecedentes de Liverpool

Marulanda aspira a jugar en Europa, aunque su prioridad es encontrar un proyecto que le permita continuar su crecimiento futbolístico. El delantero expresó esta meta en declaraciones a Caracol Radio.

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En una entrevista anterior, el atacante señaló que acepta cualquier opción que sea buena para su carrera, siempre que le permita mejorar y llegar a un equipo que termine de formarlo como futbolista. Esa postura refleja su búsqueda de un club con un proyecto de desarrollo claro.

El posible seguimiento también coincide con el interés que Liverpool ha mostrado por jóvenes futbolistas colombianos. En julio de 2026, el club inglés confirmó un acuerdo para incorporar al mediocampista Samuel Martínez, procedente de Atlético Nacional, quien se integrará a su estructura formativa cuando cumpla los requisitos de edad establecidos.

Por ahora, el futuro de Miguel Marulanda sigue ligado a Envigado FC. Liverpool y Leeds United observan su evolución, pero todavía no han presentado ofertas ni iniciado negociaciones con el delantero.