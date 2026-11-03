Miguel Quintero condenado y trasladado a prisión de máxima seguridad en Cómbita

El juez ordenó la reclusión inmediata de Miguel Quintero en la cárcel de alta seguridad en Cómbita, Boyacá, por presunta corrupción en contratos del AMVA y bomberos de Itagüí.

El Juez Primero Penal del Circuito de Medellín dictó una sentencia de segunda instancia el pasado viernes 30 de octubre que revocó la casa por cárcel de Miguel Quintero y ordenó su captura inmediata para ser recluido en un centro penitenciario de máxima seguridad. La noticia se hizo pública poco después del mediodía, desencadenando un operativo policial que culminó con el traslado forzado del hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, hacia la prisión de Cómbita en el departamento de Boyacá.

La reacción de la defensa legal fue inmediata y desesperada. El abogado temporal Felipe Alzate corrió para gestionar la asignación de un cupo en la cárcel de Yarumito, ubicada en Itagüí, conocida en el ámbito penitenciario como un colegio debido a sus condiciones de baja seguridad y alta comodidad. Alzate argumentó la necesidad de un trato especial por el estatus político de la familia Quintero, pero la decisión final no dependía del operador judicial sino del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

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La lucha legal por la reclusión en Yarumito

La defensa de Miguel Quintero envió una misiva formal al director regional Nordeste del Inpec, al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y al secretario de Seguridad y Justicia Luis Eduardo Martínez. En este documento, el abogado solicitó prioritariamente que se coordinaran las acciones administrativas para ubicar a su representado en la cárcel departamental Yarumito de Varones y su anexo para mujeres, reiterando las condiciones de seguridad especiales que consideraba necesarias para un familiar directo de un expresidente local.

Ante la posible negativa, el equipo legal presentaba una alternativa secundaria: que se colocara a Quintero en un establecimiento de reclusión con un patio o pabellón especial destinado exclusivamente para servidores públicos. Esta solicitud carecía de solidez jurídica dado que los delitos que se le imputan no fueron cometidos mientras el acusado formaba parte de la nómina de ninguna entidad estatal, por lo que la solicitud no cumplía con los criterios oficiales de clasificación penitenciaria.

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Traslado forzado a la máxima seguridad en Boyacá

A pesar de los intentos legales y las gestiones administrativas realizadas en las horas posteriores a la sentencia, la carrera contra el tiempo no dio resultado para la defensa. El Inpec resolvió y ejecutó el traslado hacia la cárcel de Cómbita en muy pocas horas, un centro diseñado para personas con penas por delitos graves y aquellos que hacen antesala a una posible extradición.

El operativo de custodia fue realizado con estricto protocolo de máxima seguridad. Miguel Quintero fue llevado con uniforme de recluso y encadenado de pies y manos a bordo de un vuelo charter hacia el departamento de Boyacá. Este método de transporte y restricción física subraya la gravedad de la situación procesal y el criterio de riesgo de fuga que aplicó la justicia colombiana para evitar cualquier intento de evasión durante el traslado.

Los detalles del caso de corrupción en el AMVA

El proceso judicial que condujo a esta medida cautelar se centra en las presuntas irregularidades ocurridas durante la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Estos contratos se celebraron y ejecutaron durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023, acumulando un valor total de 17.656 millones de pesos en la transacción contractual.

La hipótesis investigativa de la Fiscalía General de la Nación sostiene que Miguel Quintero, junto con varios aliados, se apropiaron indebidamente de la cifra de 2.481 millones de pesos procedentes de esos fondos públicos. El acusado enfrenta cargos de celebración indebida de contratos y peculado. En esta misma ronda de imputaciones, Sebastián Ortega, hijo de un político controvertido de Bello, responde por peculado, mientras que Álvaro Villada, exsubdirector administrativo del Área, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica, también han sido procesados.

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Consecuencias penales y contexto de alta seguridad

La inclusión de Miguel Quintero en este complejo caso judicial afecta a un total de quince personas, incluyendo a once imputados previos identificados como funcionarios del periodo 2020-2023 y particulares. El traslado a Cómbita lo sitúa en un entorno de alta tensión, ya que en esa prisión se encuentran capos de la Oficina, como Sebastián Murillo, alias Lindolfo, quien fue enviado allí en agosto pasado.

Esta circunstancia resulta especialmente delicada dado que Miguel Quintero mantiene una fuerte amistad con un abogado muy cercano a varios jefes de dicha organización delictiva. La reclusión en un centro de máxima seguridad como Cómbita representa el inicio de un proceso carcelario riguroso para el hermano del exalcalde, marcando el cierre definitivo de su etapa de libertad condicionada en medio de la investigación por presunta corrupción en la región antioqueña.