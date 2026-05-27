Miguel Uribe Londoño denuncia uso de IA para difundir falsa renuncia y acercamiento con Iván Cepeda en campaña presidencial

El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño desmintió una imagen generada con inteligencia artificial que circuló en redes sociales afirmando su renuncia y un pacto con Iván Cepeda. En simultáneo, criticó al uribismo y reveló tensiones con Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia. El incidente reabre el debate sobre la desinformación digital en elecciones.

En el contexto de la carrera presidencial colombiana, un nuevo episodio de desinformación protagonizado por inteligencia artificial ha puesto en el centro del debate al candidato Miguel Uribe Londoño .

Circuló en redes sociales, específicamente en la plataforma X, una imagen generada con IA que afirmaba falsamente la renuncia de Uribe Londoño a su candidatura y un supuesto acercamiento político con Iván Cepeda. El contenido, originado en la cuenta Romanosky_PH, superó las 140.000 visualizaciones y fue diseñado para sembrar la idea de un pacto entre ambos sectores políticos.

Frente a esta manipulación digital, Uribe Londoño salió de manera enfática a desmentir la noticia el 27 de mayo, reiterando que no ha renunciado a su aspiración presidencial y que no existen negociaciones con Cepeda. Subrayó que su campaña continuará hasta la primera vuelta del 31 de mayo y apeló a la memoria de su hijo, el difunto senador Miguel Uribe Turbay, como motivación de su lucha política.

El candidato pidió a la ciudadanía no dejarse influenciar por contenidos falsos y recordó su lema de campaña: La luz de Miguel seguirá encendida hasta el último día de mi vida. Este incidente reaviva la discusión sobre el impacto de la IA y la desinformación en procesos electorales, un fenómeno que parece escalar en intensidad y sofisticación.

Paralelamente, las declaraciones de Uribe Londoño en medios como Caracol Radio han avivado tensiones internas dentro del espectro político de derecha, particularmente con el Centro Democrático y figuras cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El candidato manifestó que no apoyaría a la senadora Paloma Valencia en una eventual segunda vuelta, cuestionando su independencia y sugiriendo que su liderazgo estaría supeditado a Álvaro Uribe.

Declaró textualmente: A la que no voy a apoyar es a Paloma, no tiene con qué, es Álvaro Uribe en cuerpo ajeno. Además, narró su salida del proceso interno del Centro Democrático, afirmando que lideraba las encuestas pero fue excluido mediante un comunicado pese a haber sido invitado inicialmente. No escatimó críticas hacia el expresidente: Me arrepiento enormemente de haber creído en Álvaro Uribe Vélez. Él me traicionó, me engañó y me maltrató.

Estos señalamientos evidencian una fractura profunda en las relaciones con el uribismo, que se ha visto reflejada también en el respaldo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, a la candidatura de Paloma Valencia. Uribe Londoño expresó respeto pero admitió que esa decisión le causó dolor y atribuyó la influencia a sectores del uribismo.

El candidato mantiene un discurso que entremezcla la denuncia de la desinformación digital con un llamado a que el debate electoral se concentre en propuestas y no en ataques personales. Pese a la avalancha de contenidos manipulados y las divisiones en su propio entorno, Uribe Londoño asegura que continuará recorriendo el país para buscar apoyos y que no responderá a lo que califica como campañas de desprestigio.

Su narrativa se apoya en la figura de su hijo asesinado y en la estigmatización de la IA como arma de guerra sucia. Mientras se acerca la fecha electoral, el escenario político colombiano se ve sacudido por la intersección de tecnología, desinformación y luchas de poder internas, donde las imágenes falsas y las declaraciones incendarias se entrelazan para redefinir alianzas y debilitar opciones.

La campaña de Uribe Londoño intenta sobrevivir a este entorno hostil, reafirmando su legado familiar y su rechazo a lo que considera campañas negativas, aunque su propia retórica contribuye a la polarización. El desafío para los electores será discernir entre los mensajes auténticos y los montajes, así como evaluar si las propuestas de los candidatos prevalecen sobre el ruido generado por la desinformación y los conflictos internos





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miguel Uribe Londoño Iván Cepeda Inteligencia Artificial Desinformación Campaña Presidencial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Plan de Gobierno Miguel Uribe Londoño: Propuestas del candidato del Partido Demócrata ColombianoMiguel Uribe Londoño es el candidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano, su propuesta se basa en recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y generar oportunidades de progreso para todos los colombianos. Le contamos más información.

Read more »

Miguel Uribe Londoño, un empresario que busca ser la tercera vía de la derechaEl Espectador presenta los perfiles de los candidatos presidenciales. Hoy, un repaso por la carrera de Miguel Uribe Londoño.

Read more »

Uribe defiende a Paloma Valencia y critica a Iván Cepeda en entrevistaEl expresidente Álvaro Uribe respaldó a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, destacando su coherencia y franqueza, y arremetió contra Iván Cepeda, a quien acusó de engaños y de representar un modelo castrochavista.

Read more »

Miguel Uribe Turbay desmiente unión con Iván Cepeda y rechaza campañas de desinformaciónEl candidato presidencial Miguel Uribe Turbay negó haber renunciado a su candidatura y descartó unirse a Iván Cepeda, denunciando una campaña de desinformación con imágenes falsas de inteligencia artificial. Uribe Turbay criticó el Pacto Histórico y reafirmó su proyecto político, invitando a los ciudadanos a no caer en manipulación.

Read more »