Miguel Uribe Londoño asume oficialmente la embajada en Londres tras decreto de la Espriella, enfrentando la recuperación de relaciones y el visado.

Miguel Uribe Londoño asume oficialmente la representacióndiplomática de Colombia ante el Reino Unido, consolidando su posición como embajador extraordinario y plenipotenciario. Este nombramiento formal fue establecido mediante el Decreto 1798, firmado el 19 de noviembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Nicolás Bula Escobar. La designación responde a la aprobación otorgada por las autoridades británicas, cerrando un proceso diplomático que había iniciado varios meses atrás durante la nueva administración colombiana.

Marco Legal y Proceso de Designación

La investidura de Miguel Uribe Londoño se fundamenta estrictamente en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y en el parágrafo 1 del artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000. Estos marcos normativos rigen las disposiciones del servicio exterior colombiano y otorgan al Ejecutivo la facultad para designar a los máximos representantes del país en el extranjero. El procedimiento requirió la obtención del beneplácito oficial del gobierno receptor, un paso indispensable para garantizar la validez internacional del nombramiento.

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El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte comunicó su aprobación definitiva el 29 de octubre de 2026. Esta respuesta positiva cerró un periodo de gestión que comenzó con la solicitud enviada por el Ejecutivo colombiano el 20 de agosto, apenas 13 días después de la posesión presidencial. Según explicaciones de la Cancillería, estos trámites de designación y aprobación pueden extenderse desde semanas hasta varios meses, dependiendo de la agilidad de los canales diplomáticos bilaterales.

Perfil Político y Situación Familiar

Miguel Uribe Londoño es un reconocido economista y abogado que participó activamente en el escenario político reciente como candidato presidencial en las elecciones de 2026. Su carrera política incluyó el respaldo explícito al actual presidente Abelardo de la Espriella durante la segunda vuelta electoral, lo que fortaleció los lazos entre su perfil técnico y la nueva dirección del estado. Esta alineación política ha sido un factor clave en su transición hacia roles de alta diplomacia.

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La figura de Uribe Londoño también está marcada por una profunda tragedia personal reciente. Es padre del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025. El senador murió tras sufrir un atentado dos meses antes en Bogotá, un evento que conmocionó a la nación y puso en relieve la compleja dinámica de seguridad y política en la capital colombiana. Esta referencia biográfica proporciona contexto humano al nuevo embajador mientras asume responsabilidades internacionales.

Recuperación de Relaciones y Agenda Diplomática

En sus primeras declaraciones sobre la misión, Miguel Uribe Londoño identificó un momento crítico para la bilateralidad, afirmando que las relaciones estaban en su nivel más bajo y habían sido abandonadas durante la gestión del expresidente Gustavo Petro. La representación diplomática en Londres experimentó inestabilidad previa, con la ocupación del cargo por el exsenador Roy Barreras y la posterior renuncia de Laura Sarabia el 7 de agosto de 2026. La entrega de la misión está a cargo de la embajadora de carrera Nancy Benítez hasta la llegada efectiva del nuevo titular.

Entre las prioridades inmediatas de Uribe Londoño se encuentra la gestión para recuperar la exención de visa para los ciudadanos colombianos que viajan al Reino Unido. Este beneficio, considerado uno de los pilares de la representación diplomática actual, busca reactivar la movilidad y el turismo entre ambas naciones. Además, su gestión estará sujeta a un riguroso esquema de seguimiento anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el canciller Omar Nicolás Bula Escobar exige evaluar los beneficios concretos, los recursos invertidos y las inversiones adicionales generadas para Colombia.

Protocolo de Acreditación y Próximos Pasos

Miguel Uribe Londoño tiene previsto trasladarse a Londres a comienzos de diciembre de 2026, acompañado por su esposa, Delia Jaramillo. Antes de su partida, debe tomar posesión formal del cargo y ha completado el curso diplomático exigido por la Cancillería para asumir estas responsabilidades. Una vez en territorio británico, deberá completar el protocolo de acreditación presentando sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, el cual formaliza su reconocimiento oficial.

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Esta ceremonia permitirá al nuevo embajador ejercer plenamente sus funciones de representar al estado, proteger los intereses de la comunidad colombiana residente y impulsar la cooperación comercial y cultural. La finalización de este procedimiento marca el inicio de una nueva etapa en la diplomacia colombiana en Europa, con un enfoque claro en la reparación de vínculos y la promoción de intereses nacionales bajo la dirección del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.