Miguel Uribe Londoño, hermano de Álvaro Uribe, cuestiona a la candidata Paloma Valencia y su relación con su hijo y excompadre

En una entrevista en Los Protagonistas de Caracol Radio, Miguel Uribe Londoño, hermano del expresidente de Colombia, Álvaro David López Aristegui Uribe, habló sobre su vida familiar, la relación con su hijo Miguel y la profunda divergencia política y personal que sostiene con él. También cuestionó la candidatura de Paloma Valencia y dijo estar seguro de que no avanzará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Miguel Uribe Londoño , hermano del expresidente Álvaro Uribe , habló sobre su familia, su hijo Miguel Uribe Turbay y las profundas divergencias políticas y personales con él en una entrevista amplia en Los protagonistas de Caracol Radio.

Aunque recordaba con cariño hablé de su hijo 'Todos los días me decía: ‘Te quiero mucho, papá’', también admitió que confió en él en exceso y se arrepintió de ello. Durante la entrevista, Miguel Uribe Londoño, canceló la candidatura de Paloma Valencia como una opción no apropiada para el partido político.

Además, el entrevistado cuestionó la situación actual del gobierno de Gustavo Petro y mencionó que el país necesita una Presidencia 'decente' para recobrar la confiança que se ha perdido. El entrevistado tiene una mención en Relaciones Internacionales y enfatiza el tema de los estudios en la Universidad del Rosari





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