Miguel Uribe Turbay, el líder que venció al odio con la bondad y dejó un legado indeleble en Colombia

Miguel Uribe Turbay, senador y hombre de principios, fue asesinado en 2025 mientras recorría un parque de Fontibón. Su vida combinó la política sin concesiones, la disciplina personal y el amor por la música y la familia, dejando un legado de integridad y esperanza para el país.

Miguel Uribe Turbay fue un hombre que, a pesar de la violencia, el odio y la injusticia, decidió dedicar su vida al bien. El 7 de junio de 2025, a las cinco de la tarde, recorría el parque El Golfito de Fontibón como lo había hecho en cientos de barrios del país, siempre cerca de la gente y sin distancia.

Un joven de catorce años se acercó por detrás y le disparó en la cabeza. Lo que siguió fueron semanas de congoja y resistencia: Miguel luchó con una fuerza y una voluntad de vivir que desafiaban cualquier pronóstico. El doctor Hakim y su equipo hicieron todo lo posible, pero la herida fue mortal y el líder falleció a los treinta y nueve años, la misma edad en la que la violencia había arrebatado a su madre.

Su muerte dejó un silencio profundo en una Colombia que lo esperaba con ansias, pues su legado no era solo político, sino una forma de entender la vida y la política que inspiraba a miles. Desde el Senado, Miguel se declaró en oposición sin titubear y sin negociar un solo principio.

Estudiaba cada tema a fondo, viajaba a cada región, escuchaba antes de hablar y mantenía una estatura moral que le permitía convocar sin excluir, ofreciendo garantías sin ceder a la conveniencia. El expresidente Uribe lo invitó a ser cabeza de lista al Senado y confió en que podía combinar la campaña con sus estudios en Harvard.

Miguel no lo defraudó: se graduó con honores y obtuvo la votación más alta en toda Colombia, dos hazañas que mostraban su capacidad de liderazgo y su compromiso con la sociedad. Cada mañana salía a correr quince kilómetros antes del amanecer, disciplina que reflejaba su carácter y su deseo de enfrentar los problemas del país, como el crecimiento descontrolado de cultivos ilícitos, la minería ilegal y la persistencia de grupos armados.

Además de su faceta política, Miguel era un padre amoroso y un artista comprometido. Compartía su pasión por la música, el ajedrez y el dibujo con sus hijas y con Alejandro, su hijo de cuatro años, enseñándoles a tocar piano, acordeón y guitarra. Su presencia llenaba la casa de alegría y hacía que el ambiente cambiara al cruzar la puerta.

Sus cartas en fechas especiales y su capacidad para hacer sentir a cada persona como única quedarán grabadas en la memoria de quienes lo conocieron. La pérdida de Miguel dejó un vacío imposible de llenar: una silla vacía, una voz que no volverá y una familia que perdió al gran amor de su vida.

Sin embargo, su mensaje persiste: la capacidad de decidir hacer el bien no puede ser arrebatada, y esa convicción pertenece a todos los colombianos, recordándoles que, incluso en un mundo injusto, el amor y la bondad pueden prevalecer





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