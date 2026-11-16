El Tribunal de Milán impone administración judicial a la filial italiana de Revolut durante un año por deficiencias en el lavado de dinero, sin cerrar sus operaciones.

El Tribunal de Milán ha ordenado la imposición de una administración judicial sobre la filial italiana de Revolut por un período de doce meses. Esta medida preventiva se adoptó tras una investigación que identificó deficiencias significativas en los procedimientos de la entidad para controlar ciertas operaciones financieras y cumplir con la normativa contra el lavado de dinero.

Fallas en controles de lavado de dinero

La autoridad judicial no ha cerrado la sucursal operativa, por lo que las cuentas bancarias y los servicios financieros ofrecidos a particulares y empresas continúan funcionando con normalidad absoluta. La decisión implica la intervención de profesionales especializados para trabajar junto a la dirección de Revolut y corregir los mecanismos de vigilancia cuestionados. Las autoridades aclararon explícitamente que Revolut no está siendo investigada penalmente, sino que se trata de una corrección administrativa.

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Uno de los hallazgos centrales de las investigaciones involucró a 24 clientes activos en procesos penales adelantados en Milán. Las autoridades examinaron los movimientos financieros de estas personas entre enero de 2023 y julio de 2024, constatando que Revolut no registró ninguna alerta de actividad sospechosa. Para los investigadores, esta ausencia de reportes dificultó la identificación oportuna de cuentas vinculadas a sospechosos, evidenciando fallos en la vigilancia transaccional.

Origen de la inspección judicial

Las pesquisas comenzaron inicialmente con una inspección a una empresa del grupo Revolut dedicada a servicios con criptoactivos. Durante esa revisión preliminar, las autoridades cuestionaron más de un millón de posibles incumplimientos relacionados con la identificación de clientes y la conservación de información. Posteriormente, se examinó el uso de cuentas bancarias vinculadas con una investigación por fraude fiscal.

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Los problemas identificados se habrían presentado entre 2021 y 2026, involucrando diferentes clientes y tipos de operaciones. Las pesquisas señalaron correspondiente a flujos financieros cuyo rastro se habría perdido. Este monto es distinto de los 76,5 millones de euros asociados con las operaciones reconstruidas por las autoridades. Los jueces indicaron que no deben sumarse ambas cifras, pues corresponden a alcances diferentes de la investigación.

Designación de administradores judiciales

Los jueces también señalaron que no encontraron elementos para establecer una participación deliberada de los directivos de Revolut en los presuntos delitos de sus clientes. Como parte del proceso, han sido designados Ilaria Ramoni y Piero Antonio Capitini para trabajar con la gerencia. Su misión incluye la revisión de procedimientos internos relacionados con la apertura de cuentas, la identificación de usuarios y la vigilancia de transacciones financieras.

El trabajo de estos administradores permitirá atender las deficiencias detectadas por las autoridades italianas y elaborará un documento que formará parte de las acciones previstas durante el periodo de supervisión judicial. La medida se mantendrá durante un año completo, enfocado en corregir los controles cuestionados por la justicia italiana. Los administradores designados acompañarán las actuaciones de la entidad en los procedimientos específicos identificados por las autoridades durante este año, cuando continuará el seguimiento de las actuaciones relacionadas con la medida preventiva.

Posición de la entidad bancaria

Por su parte, Revolut aseguró que colaborará plenamente con las autoridades y que continuará invirtiendo en sus sistemas de prevención del delito financiero. La entidad también manifestó que los servicios ofrecidos a clientes particulares y empresas en Italia permanecen disponibles pese a la administración judicial. La intervención se mantendrá durante un año y estará enfocada en corregir los controles cuestionados por la justicia italiana.