La primera Milagro Week en Nueva York atrajo $43.205 millones en compromisos de inversión, más del doble de la meta. Sectores como minería, transporte y finanzas lideraron los anuncios.

La primera edición de Milagro Week, un evento comercial organizado por el Gobierno de Colombia en Nueva York, concluyó con anuncios de inversión y financiación por un total de US$43.205 millones. Esta cifra supera en más del doble la meta inicial de US$20.000 millones que se había planteado para la jornada. El encuentro, que se desarrolló durante tres días, reunió a empresas privadas, inversionistas y organismos de la banca multilateral para presentar proyectos en 11 sectores estratégicos de la economía colombiana.

Resultados superan expectativas en Milagro Week

Al entregar el balance final, el vicepresidente José Manuel Restrepo destacó la magnitud del resultado y la velocidad con la que se organizó el evento. En 70 días, el equipo del Gobierno Nacional logró una rueda de inversión que históricamente tomaba más de ocho meses, con un costo 80% menos que las anteriores rondas de negocio. La reunión permitió exhibir a Colombia en Nueva York con el objetivo estratégico de atraer capital extranjero hacia diversos frentes productivos.

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Los números oficiales confirman que el compromiso financiero total alcanzado no solo cubrió, sino que duplicó ampliamente las proyecciones iniciales. Esta rápida movilización de fondos demuestra la capacidad de respuesta del sector público y el interés renovado de los mercados internacionales en los activos colombianos. La eficiencia en la gestión del evento se posiciona como un hito administrativo para las futuras iniciativas de atracción de capital.

Transporte y aviación lideran compromisos bilionarios

Entre los anuncios empresariales, el de mayor monto correspondió a Transferport, que comprometió US$3.450 millones para desarrollar el corredor ferroviario La Dorada-Chiriguaná. Esta conexión de 526 kilómetros facilitaría el transporte de carga hacia el Caribe, una infraestructura clave para la logística nacional. Restrepo destacó que el desarrollo ferroviario permitirá reducir los costos de transporte de mercancías y dinamizar las economías de las poblaciones conectadas a lo largo de esta ruta estratégica.

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El segundo anuncio empresarial más grande fue el de Avianca, con un compromiso de US$3.000 millones. Su plan contempla incorporar 61 aviones entre 2027 y 2029, como parte de la renovación de su flota y de su estrategia para atraer visitantes internacionales. Esta inversión busca modernizar la oferta aerocomercial colombiana y mejorar la conectividad con los principales mercados emisores de turismo.

En el siguiente lugar aparecen AngloGold Ashanti y Parex Resources, con compromisos de US$2.500 millones cada una. La minera destinará los recursos al proyecto de cobre Quebradona, ubicado en Antioquia, consolidando la actividad extractiva en la región. Por su parte, Parex Resources invertirá en exploración, desarrollo e infraestructura para petróleo y gas, con iniciativas en departamentos como Arauca, Casanare, Santander y Putumayo, reactivando el interés en la generación de energía nacional.

Inclusión financiera y energías renovables destacan

La inclusión financiera fue otro de los sectores destacados durante la jornada en Nueva York. Addi comprometió US$2.000 millones para ampliar el acceso al crédito de microempresas y pequeños negocios que operan en la informalidad. Según Restrepo, los recursos buscan ofrecer alternativas de financiación frente a mecanismos informales de crédito como el gota a gota, el cobradiario y el pagadiario, además de facilitar la formalización de los micronegocios existentes en el país.

A este anuncio se sumó Grupo Plata, que elevó su plan de inversión en inclusión financiera a US$400 millones. Esta suma refuerza el compromiso del sector privado con la formalización económica y la reducción de la vulnerabilidad financiera de las pequeñas empresas. La estrategia apunta a integrar a millones de productores informales en el sistema financiero estructurado.

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En el sector de energías renovables, Greenwood Energy anunció US$1.100 millones para reactivar proyectos eólicos y solares. Se anunció una capacidad eólica específica de 504 megavatios, lo que representa un paso significativo hacia la diversificación de la matriz energética. Esta inversión en fuentes limpias busca garantizar un suministro energético sostenible y competitivo a largo plazo.

Otros sectores estratégicos y próximos pasos

A estas iniciativas se suma Grupo Éxito, que comprometió US$1.000 millones para proyectos de comercio e industria, incluidos nuevos almacenes, remodelaciones y desarrollos inmobiliarios. En tecnología, Delphi Capital destinará US$550 millones a un centro de datos, mientras que el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) presentó una inversión potencial de US$1.500 millones para modernizar los aeropuertos de Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería. Estos aeropuertos movilizan 173 millones de pasajeros según el balance presentado.

En el sector salud, Patria Investment anunció US$500 millones para una iniciativa en esta actividad, y PlasmaPharm comprometió US$200 millones para abrir 150 centros de recolección de plasma y producir medicamentos. En el sector minero adicional, Collective Mining comprometió US$100 millones para completar la exploración en Marmato, Caldas, mientras que Río Tinto también anunció US$100 millones para proyectos similares. Mineros cerró el listado con US$600 millones en inversiones.

En el frente agroindustrial, Oleoflores anunció US$200 millones para impulsar la sustitución de cultivos de coca por palma de aceite en el Catatumbo. Las iniciativas de sustitución abarcan 20.000 hectáreas, con el objetivo de generar ingresos para las familias de la región y contribuir a la construcción de condiciones de paz. Por su parte, Campo Capital anunció US$50 millones para un proyecto en Vichada, y Rainforest Trust y Bezos Earth Fund comprometieron US$15 millones para proteger 400.000 hectáreas en parques naturales.