La Milagro Week reunió US$25.900 millones en inversiones y financiación para Colombia, impulsando la Misión Crecer del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La primera jornada de la Milagro Week celebrada en Nueva York reportó anuncios de financiación e inversión por un total de US$25.900 millones para Colombia. El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó los resultados de una agenda que combina reuniones con empresarios, promoción de proyectos y gestiones para destrabar inversiones que enfrentan dificultades para avanzar.

Los anuncios hacen parte de la estrategia Misión Crecer, con la que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca elevar el crecimiento económico de Colombia hasta el 6% anual y aumentar la llegada de capital privado al país.

Also read Milagro Week: Vicepresidente Restrepo busca inversión internacional en Nueva York

Desglose de inversión multilateral y privada

De acuerdo con Restrepo, el balance reúne recursos que tres organismos multilaterales prevén destinar al sector privado colombiano durante los próximos cuatro años y nuevos anuncios de inversión empresarial. En total, US$21.400 millones corresponderían a financiación multilateral, mientras que otros US$4.500 millones provendrían de compromisos anunciados por compañías que participaron en los primeros encuentros.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la disponibilidad de recursos de tres organismos multilaterales para financiar proyectos de inversión del sector privado en Colombia. Según el Gobierno, los montos anunciados se distribuyen así: US$10.000 millones del Banco Mundial, US$6.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$5.400 millones de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Advertisement

Ampliación del respaldo del BID y próximos eventos

En conjunto, estos recursos representan US$21.400 millones para los próximos cuatro años, destinados a respaldar proyectos empresariales y de inversión en el país. A este monto se suman US$4.500 millones en anuncios de inversión privada, con lo que el Gobierno presentó un balance total de US$25.900 millones.

"En este momento, en el marco de la Milagro Week, Colombia ha logrado avances en la posibilidad de recursos para financiar sus proyectos de inversión por US$25.900 millones para los próximos cuatro años", aseguró Restrepo. Sin embargo, durante la jornada, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, entregó una cifra más amplia sobre el respaldo de ese organismo a Colombia.

Según explicó, el BID dispone de US$14.000 millones para apoyar iniciativas tanto del sector público como del privado, en áreas como estabilidad fiscal, energía y resiliencia, crecimiento y productividad. Por otra parte, Goldfajn anunció que Medellín será la sede del GET Forum 2027, el evento insignia del BID que reúne a emprendedores globales, startups, gestores de fondos de capital de riesgo e inversionistas.

Compromisos corporativos: Avianca y Grupo Plata

Uno de los anuncios de mayor cuantía fue el de Avianca, que proyecta invertir US$3.000 millones durante los próximos tres años para fortalecer su operación y crecimiento en Colombia. La compañía busca avanzar en la renovación de su flota y anunció la incorporación de 61 aviones nuevos hasta 2029, como parte de su estrategia de expansión.

Otro de los anuncios relevantes fue el de Grupo Plata, que elevó de US$60 millones a US$400 millones su inversión prevista en Colombia durante los próximos tres años. La compañía busca ampliar el acceso al crédito formal para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el propósito de ofrecer alternativas de financiación frente a mecanismos informales como el gota a gota y el pagadiario.

Advertisement

"Estamos precisamente pasando de 60 a 400 millones de dólares por esa confianza que tenemos en el país", explicó Felipe Lega, presidente de Plata en Colombia. Por su parte, Greenwood Energy anunció inversiones por US$1.100 millones para desarrollar proyectos de energía eólica en La Guajira.

Impacto en energía renovable y agroindustria

Este proyecto se suma a la apuesta por atraer capital extranjero hacia el sector energético y aprovechar el potencial de generación renovable del departamento. La agroindustria también hizo parte de los anuncios de inversión de la Milagro Week. Campo Capital y Climate Asset Management destinarán US$50 millones a un proyecto agroforestal en La Primavera, Vichada, cuya ejecución está prevista a partir de julio de 2027.

"Esta inversión va a generar mucho empleo y a reactivar la economía de los municipios del Llano. Es una demostración de la confianza que estamos construyendo para que lleguen nuevos proyectos a Colombia", destacó Restrepo. Megan Riley, representante de Climate Asset Management, explicó que esta será la primera inversión de la firma en Colombia.

Según señaló, la decisión responde a la solidez de Campo Capital como socio operador y al atractivo de un proyecto que combina rentabilidad comercial con beneficios para el clima y la naturaleza.