El presidente Abelardo De la Espriella lanzó la primera Milagro Week en Nueva York para atraer US$41.900 millones en inversiones y 133 proyectos estratégicos que generen empleo en Colombia.

La capital financiera global se convirtió este lunes en el epicentro de la estrategia económica de Colombia para atraer capital extranjero masivo. En la apertura oficial de la primera Milagro Week en Nueva York, el presidente Abelardo De la Espriella transmitió un mensaje claro desde Bogotá: el país está completamente abierto a la inversión internacional. Este evento estratégico representa una oportunidad única para consolidar relaciones comerciales y generar desarrollo regional a través de proyectos concretos.

Compromiso Permanente en Colombia para el Presidente

El mandatario colombiano ratificó su política de permanencia en el territorio nacional durante todo su mandato, desmintiendo rumores especulativos sobre su salida del país. A través de un video difundido en la ronda de inversión dirigida a Estados Unidos, De la Espriella afirmó explícitamente que dijo que no saldría de Colombia durante su gobierno y que no lo hará. Su compromiso central es permanecer en la patria, trabajando activamente por los ciudadanos y cumpliendo las responsabilidades asumidas desde el primer día de su gestión.

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Delegación Oficial Liderada por el Vicepresidente

En representación del Gobierno nacional, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, encabeza la delegación oficial colombiana en esta gira comercial de alto nivel. Restrepo viaja acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quienes lideran las negociaciones clave con socios internacionales. Esta alta representación demuestra la prioridad que el Ejecutivo otorga a la cooperación económica y al fortalecimiento de vínculos con inversionistas y aliados estratégicos.

Portafolio de 133 Proyectos y 300 Citas

La agenda de negocios de este evento incluye más de 300 citas comerciales programadas con actores clave del sector privado global. Se presenta un portafolio específico de 133 proyectos estratégicos diseñados para traducir el interés internacional en inversiones concretas y generación de empleo. El objetivo es ofrecer oportunidades tangibles para los empresarios y emprendedores colombianos, posicionando al país como un destino robusto para el crecimiento sostenible.

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Expectativas de Inversión por US$41.900 Millones

Las expectativas financieras para esta primera edición son significativas, con oportunidades de negocios valoradas en US$41.900 millones. El presidente Abelardo De la Espriella señaló que Milagro Week es un espacio estratégico para consolidar nuevas oportunidades y no solo atraer capital, sino asegurar desarrollo regional. Esta cifra refleja la confianza en que la agenda de cooperación económica puede transformar la estructura productiva del país.

Enfoque en Regiones y Desarrollo Sostenible

La estrategia no se limita a la capital, sino que busca llevar el desarrollo a todas las regiones mediante la ejecución de estos proyectos. Con el propósito de avanzar en una agenda de cooperación económica, la delegación busca promover iniciativas que fortalezcan los lazos comerciales existentes. Se trata de una oportunidad histórica para posicionar a Colombia en la lista de destinos preferidos para la inversión extranjera directa en América Latina.