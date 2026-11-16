Milagro Week: Vicepresidente Restrepo busca inversión internacional en Nueva York

José Manuel Restrepo lidera en Nueva York la primera Milagro Week para conectar proyectos públicos y privados con fondos de inversión internacionales y atraer capital a Colombia.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra liderando en Nueva York la primera ' Milagro Week', un evento estratégico que se desarrolla desde el lunes hasta el jueves de esta semana. Esta iniciativa, promovida por el gobierno presidido por Abelardo De la Espriella, tiene como objetivo central conectar un portafolio robusto de proyectos públicos, privados y mixtos con fondos de inversión, banca multilateral y empresarios internacionales.

Misión Crecer ante caída histórica de inversión

La 'Milagro Week' constituye la ejecución práctica de la 'Misión Crecer', una instrucción directa que el presidente Abelardo De la Espriella encomendó al vicepresidente para coordinar a todos los actores del gobierno nacional. La estrategia se fundamenta en la necesidad urgente de revertir la tendencia negativa acumulada en los últimos cuatro años, periodo durante el cual la administración anterior dejó a Colombia con el peor nivel de inversión en más de 51 años de historia estadística del país.

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Impacto directo en economía regional y empleo

Los beneficios de esta estrategia de captación de capitales se proyectan sobre la vida cotidiana del ciudadano colombiano mediante la reducción de costos logísticos y energéticos. Por ejemplo, la inversión para la conexión entre Bogotá y la región Caribe facilitará el traslado de mercancías y productos campesinos, permitiendo exportaciones con menores costos operativos.

Además, el desarrollo de proyectos de energía eólica o solar en la región Caribe abrirá oportunidades para mejorar el acceso a la luz y reducir las tarifas energéticas. La construcción de un centro de datos de hiperescala en Barranquilla generará empleo especializado para técnicos e ingenieros, impulsando la cualificación de la fuerza laboral local.

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Prioridad de la Región Caribe y Antioquia

La geografía de esta inversión es inequívoca: la gran mayoría de los proyectos están concentrados en la región Caribe, con presencia significativa también en Antioquia y el Eje Cafetero. Entre los hitos principales destacan el nuevo aeropuerto de Cartagena operado por Bayunca, la navegabilidad del río Magdalena, los parques eólicos en La Guajira y el desarrollo hotelero en Barú.

Estos proyectos buscan atraer visitantes internacionales y capital para restaurantes, cafeterías y el sector hotelero, revitalizando economías locales que históricamente han reclamado mejoras en infraestructura crítica y conectividad territorial para integrarse mejor al comercio nacional e internacional.

Agilización administrativa y licenciamientos

Para destrabar los temas ambientales y de consulta previa, el gobierno trabaja con agencias decisores como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La ANLA ha acelerado licenciamientos que estaban represados por años, tal como ocurrió con el Canal del Dique y otros proyectos similares bajo la nueva administración.

Asimismo, se aborda la lentitud crónica en el sector minero, donde proyectos de cobre llevaban años sin avance. La intervención busca eliminar estos cuellos de botella administrativos para permitir que los proyectos completen su etapa de viabilidad y puedan presentarse formalmente al mercado internacional.

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De 13 a 250 proyectos: Estructuración en marcha

Al llegar al gobierno, existían menos de 13 proyectos, muchos de ellos no realizables ni trabajados a nivel internacional. El esfuerzo actual ha logrado expandir la batería a 250 proyectos estructurados. De este total, 97 proyectos ya tienen citas programadas en Estados Unidos durante esta semana, mostrando un apetito real por parte de inversionistas extranjeros.

Más del 50 por ciento de los presentados ya están listos para obra o estudios de factibilidad financiera. Los restantes cuentan con potencial de inversión para su estructuración, asegurando que una parte significativa del portafolio encontrará fuentes de financiación efectiva para iniciar la construcción y generar empleo y crecimiento económico tangible en el país.