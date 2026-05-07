Milagroso escape en accidente vial en la vía Bucaramanga - Rionegro

Dos personas resultaron ilesas tras chocar frontalmente su motocicleta contra una buseta de servicio público en el sector de la curva de La Virgen.

En una noche que pudo haber terminado en tragedia, se registró un impactante accidente de tránsito en la ruta que conecta la ciudad de Bucaramanga con el municipio de Rionegro.

El suceso tuvo lugar específicamente en el sector ampliamente conocido como la curva de La Virgen, un punto crítico de la vía en el norte de la capital santandereana. Cerca de las ocho de la noche de este miércoles seis de mayo, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida por un fuerte estruendo que alertó a los conductores y residentes cercanos.

Según los primeros reportes y la reconstrucción preliminar de los hechos, el conductor de una motocicleta perdió el control de su vehículo mientras intentaba sortear la mencionada curva. Esta pérdida de estabilidad provocó que la motocicleta invadiera el carril contrario, impactando de manera frontal y violenta contra una buseta de servicio público que transitaba en sentido norte-sur.

La magnitud del choque fue tal que el vehículo de dos ruedas quedó prácticamente incrustado debajo de la parte frontal del transporte público, creando una escena devastadora que sugería, a simple vista, un desenlace fatal para quienes viajaban en la moto. Sorprendentemente, lo que parecía ser una escena de muerte se convirtió en un testimonio de supervivencia y suerte.

A pesar de la violencia del impacto y la posición final de la motocicleta bajo el chasis de la buseta, las dos personas que se movilizaban en el vehículo menor resultaron ilesas. El asombro fue general tanto para los pasajeros del transporte público como para los agentes que llegaron al lugar, ya que los ocupantes de la motocicleta solo presentaron raspaduras leves y contusiones superficiales.

De manera inmediata, el personal paramédico de las ambulancias desplegadas en la zona procedió a realizar una valoración exhaustiva de los afectados. Tras una revisión detallada de sus signos vitales y un examen físico rápido, los profesionales de la salud determinaron que no era necesario el traslado de los lesionados a un centro asistencial, permitiéndoles retirarse del lugar por sus propios medios, aunque visiblemente impactados por el trauma psicológico del evento.

El accidente no solo dejó un saldo de asombro por la supervivencia de los implicados, sino que también generó un caos considerable en la movilidad del sector. La presencia de los vehículos colisionados en medio de la calzada obligó a que el paso fuera restringido a un solo carril, provocando largas filas de automóviles y retardando el flujo vehicular en una de las arterias más importantes para quienes se desplazan hacia el norte de la ciudad.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga se hizo presente rápidamente para coordinar el operativo de seguridad, señalizar el área afectada y realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del siniestro. El proceso de remoción de la motocicleta y el despeje de la vía tomó un tiempo considerable, mientras los agentes de tránsito trabajaban arduamente para restablecer la normalidad en el flujo del tráfico, instando a los conductores a mantener la calma y respetar las indicaciones del personal operativo.

Este incidente pone nuevamente sobre la mesa la problemática de la seguridad vial en los tramos que comunican a Bucaramanga con sus municipios vecinos. La curva de La Virgen es reconocida por ser un punto vulnerable donde la imprudencia o un pequeño error en la maniobra pueden conducir a consecuencias catastróficas.

Expertos en movilidad han señalado en reiteradas ocasiones que el exceso de velocidad y el desconocimiento de las condiciones del terreno son los principales detonantes de este tipo de colisiones frontales. En este caso particular, la fortuna estuvo del lado de los motociclistas, pero el evento sirve como una advertencia severa para toda la comunidad.

Es imperativo que los conductores de vehículos livianos y motocicletas redoblen su precaución al transitar por zonas de curvas cerradas y que se respete estrictamente la señalización vial. Asimismo, el hecho resalta la importancia de contar con un servicio de emergencias eficiente que pueda responder con rapidez para evitar que un accidente se convierta en un bloqueo total de la vía o en una tragedia mayor por falta de atención oportuna





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