La jornada electoral en Barrancabermeja transcurrió en calma y con un balance positivo por parte de las autoridades, a pesar de las altas temperaturas.

Miles de ciudadanos ejercieron su derecho al voto bajo altas temperaturas en Barrancabermeja . La jornada transcurrió en calma y con un balance positivo por parte de las autoridades.

A pesar de las altas temperaturas y las recomendaciones emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los santandereanos acudieron masivamente a las urnas durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana se observaron filas de votantes en diferentes puestos habilitados en el departamento, muchos de ellos protegiéndose del sol con sombrillas, gorras y botellas de agua para evitar afectaciones por el intenso calor.

Destacó el comportamiento ciudadano y aseguró que la jornada se desarrolló con normalidad y bajo permanente acompañamiento de las autoridades. Tenemos un balance positivo durante esta jornada electoral, se reportó un incidente relacionado con las condiciones climáticas. Se trató de un ciudadano que sufrió un golpe de calor mientras participaba en la jornada electoral en Barrancabermeja. La MOE reporta alteraciones de orden público en Norte de Santander y Caquetá en elecciones que brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Según el reporte oficial, la persona fue estabilizada satisfactoriamente y no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones climáticas en el departamento durante las próximas horas. Con balance positivo avanza la jornada electoral en Barrancabermeja. La mañana transcurrió con total normalidad y sin ninguna novedad reportada, señalaron las autoridades municipales





BLUSantanderes / 🏆 18. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barrancabermeja Jornada Electoral Altas Temperaturas Ideam Golpe De Calor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pavimentación en Barrancabermeja llega al 90 %: estas son las vías y barrios intervenidosEl proyecto de pavimentación urbana que ejecutan la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y Ecopetrol alcanza un avance del 90 %. La intervención contempla cerca de cinco kilómetros de vías en 26 barrios del Distrito.

Read more »

Ataque armado en La Tapita deja una muerte y varios heridos en BarrancabermejaUn atentado con armas de fuego en el nocturno La Tapita, en el barrio La Libertad de Barrancabermeja, cobró la vida de Gelson David Ortiz, de 27 años, y dejó a varias personas heridas que fueron trasladadas a hospitales locales. La Policía Nacional acordonó la zona para la investigación y recolección de pruebas, mientras la comunidad expresa creciente preocupación por la seguridad en la zona.

Read more »

Caravanas de motociclistas generan inseguridad y muertes en la comuna 7 de BarrancabermejaLos vecinos de la comuna 7 denuncian que los piques ilegales y carreras clandestinas de motociclistas, que se repiten cada jueves, comprometen la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de la comunidad. Tras la muerte de un joven en un accidente relacionado, la Dirección de Tránsito anunció operativos conjuntos con Policía, Ejército y otras entidades para controlar la situación y proteger a menores y conductores.

Read more »

Miles de colombianos votan en Madrid en una jornada de afluencia masiva y total normalidadLas votaciones en España comenzaron el lunes 25 de mayo y se han desarrollado con normalidad durante la semana.

Read more »