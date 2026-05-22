Miley Cyrus recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y explora su legado por los Ángeles

La estrella del pop Miley Cyrus recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que representa la inmortalidad de su legado, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por la actriz Anya Taylor-Joy y la reputada diseñadora de moda Donatella Versace. Durante su discurso de aceptación, Cyrus recordaba una de las canciones de su repertorio y valoraba su capacidad para ‘lobar lo que sea que se quiera, sin pedir permiso a nadie’, al tiempo que recibía los elogios de Taylor-Joy y de la Cámara de Comercio de Hollywood por su trayectoria musical y su compromiso con los derechos de la comunidad LGBTQ+ y las madres en su fundación.

La estrella del pop Miley Cyrus recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que ‘representa la inmortalidad’ de su legado, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por la actriz Anya Taylor-Joy y la reputada diseñadora de moda Donatella Versace.

Durante un discurso de aceptación de la estrella número 2.845, Cyrus recordó una de las canciones de su repertorio titulada ‘Walk of Fame’ que honra este famoso boulevard y cuyo cierre termina con el mantra, ‘vivirá para siempre’. En el evento, Taylor-Joy afirmó que Cyrus ‘es una aclamada compositora con numerosos sencillos y álbumes certificados platino y diamante’, indicando que la artista de 33 años ‘ha transformado continuamente la música pop, moviéndose con fluidez entre géneros como el pop, el rock, el country, el soul y el alternativo, consolidándose como un verdadero camaleón musical.

Además, Cyrus es la fundadora de la Happy Hippie Foundation y la Miley Cyrus Foundation, que apoyan a jóvenes LGBTQ+ y madres en toda su diversidad, respectivamente. (A continuación, se presenta un pequeño resumen sobre la trayectoria musical de Miley Cyrus, la nominada tres veces al Globo de Oro en títulos de actuación musicales, la Cámara de Comercio de Hollywood y el Globo de Oro.





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