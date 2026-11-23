Miley Cyrus se une en matrimonio con Maxx Morando en Palm Springs el sábado 21 de noviembre. Conoce los detalles de la boda y el contexto de esta nueva unión.

La cantante estadounidense Miley Cyrus ha oficializado su unión matrimonial con el músico Maxx Morando. La pareja se casó el sábado 21 de noviembre en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California, tras cinco años de relación sentimental. El evento contó con la presencia de un reducido grupo de familiares y amigos cercanos a los artistas.

Detalles de la Ceremonia en Palm Springs

La boda se llevó a cabo junto a una piscina, en un entorno decorado con un arco de flores blancas y numerosas velas que crearon una atmósfera íntima. La oficiante del acto fue Wayne Coyne, miembro de la banda The Flaming Lips, quien presidió la celebración. Cyrus, de 33 años, lució un vestido de seda blanca con mangas largas, drapeados, un escote pronunciado en la espalda y una larga cola. Completó su look con zapatos blancos y el cabello recogido de forma suelta. Maxx Morando, de 28 años, vistió un elegante traje negro.

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Asistentes y Contexto Familiar

Entre los invitados se encontraron Tish Cyrus, madre de la cantante, acompañada por su pareja Dominic Purcell. También estuvieron presentes Billy Ray Cyrus, padre de la artista, junto a Elizabeth Hurley, así como su hermana Noah. La pareja se comprometió en 2025 durante unas vacaciones en Japón con motivo del cumpleaños número 33 de Cyrus. Según reveló la cantante en una entrevista con British Vogue, se conocieron en una cita a ciegas, aunque aclaró que para Morando no fue completamente sorpresa.

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Influencia Musical y Colaboraciones

La música ha sido un punto central en la relación. Morando es baterista de la banda de rock Liily y también se desempeña como compositor y productor. Ha colaborado con Cyrus en proyectos como el álbum Endless Summer Vacation de 2023 y el trabajo visual Something Beautiful de 2025. En una conversación con Harper's Bazaar, Cyrus declaró que Maxx le inspira mucho y que siempre trabaja con personas que quiere. La canción Let's Get Married anticipó este paso, siendo interpretada a dúo por la pareja en el Hollywood Bowl el mes anterior.

Comparación con Bodas Populares Recientes

Esta unión se suma a una lista creciente de bodas entre figuras de la cultura pop. Selena Gomez se casó con Benny Blanco en septiembre de 2025. Demi Lovato contrajo matrimonio con Jordan Lutes en mayo de ese mismo año. Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda en julio de 2026. A esta lista también se suman Zendaya con Tom Holland, y Dove Cameron con Damiano David. Antes de esta nueva etapa, Cyrus estuvo casada con Liam Hemsworth, con quien tuvo varias rupturas y reconciliaciones antes del divorcio.