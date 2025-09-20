El Real Madrid suma una importante victoria 2-0 sobre el Espanyol, destacando el golazo de Éder Militao y el regreso de Bellingham. Mbappé también anotó, pero la atención se centró en la actuación del defensa brasileño. El equipo mantiene su inicio perfecto y se prepara para un exigente calendario.

El Real Madrid consiguió una victoria crucial ante el Espanyol , aunque su desempeño futbolístico no fue el más brillante. El equipo merengue se impuso 2-0 a los 'periquitos' en un encuentro que resaltó la figura de Eder Militao por encima de todo lo demás. Si bien el rendimiento de Mbappé , con un gol en su haber, fue notable, todas las miradas se centraron en la espectacular actuación del defensa brasileño.

El partido, en general, se desarrolló con un ritmo más lento de lo esperado, un trámite que el Real Madrid supo aprovechar para sumar tres puntos valiosos en el Santiago Bernabéu. El encuentro marcó el regreso de Bellingham al equipo después de recuperarse de una operación en el hombro. Militao, sin embargo, fue el protagonista indiscutible de la jornada, especialmente por el golazo que marcó. \Fue cerca del minuto 22 cuando el defensor recibió el balón fuera del área y, con un gesto de pura clase, se acomodó para soltar un derechazo imparable que se coló en el ángulo superior izquierdo de la portería rival. Un gol que dejó a todos boquiabiertos y que encendió la grada del Bernabéu. Fue un momento de inspiración pura, de esos que recuerdan la jerarquía de un jugador y que aportan una confianza extra a todo el equipo. Militao demostró que su versatilidad va más allá de las tareas defensivas, y que puede ser un aporte ofensivo importante cuando la situación lo requiere. El gol no solo significó el primer tanto del partido para el Real Madrid, sino que también sirvió para galvanizar al equipo y demostrar su potencial ofensivo.\Después de esta victoria, conseguida gracias al gol de Éder Militão, el Real Madrid mantiene su inicio de temporada perfecto, y ahora el objetivo principal es mantener la regularidad. Los jugadores dirigidos por Xabi Alonso enfrentarán un calendario exigente tanto en la Liga como en la Champions League, donde cada partido será fundamental para confirmar el buen momento del equipo. El desafío consistirá en mantener la solidez defensiva y el poder ofensivo que han demostrado, con la mirada puesta en continuar como líderes en España y dar un golpe de autoridad en Europa. La afición espera grandes cosas, y el equipo, con figuras como Militao y Mbappé, tiene el potencial para aspirar a lo máximo en ambas competiciones. La consistencia y la capacidad de superar los retos serán claves para el éxito del Real Madrid en esta temporada llena de expectativas





Real Madrid Espanyol Éder Militao Mbappé La Liga

