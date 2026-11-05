Militares neutralizan a líderes del Clan del Golfo y disidencias Farc en Antioquia

El Ejército colombiano mató a dos presuntos miembros de las disidencias de las Farc vinculadas al Clan del Golfo durante un operativo conjunto en el norte de Antioquia.

Un operativo militar conjunto desarrollado en la vereda Cedeño, perteneciente al municipio de Yarumal en el norte de Antioquia, resultó en la muerte de dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc. Estas estructuras criminales, que operaban bajo la comandancia de alias Primo Gay, mantenían una alianza estratégica con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Muerte de líderes criminales en combate

Entre los fallecidos se identifica a un sujeto conocido como alias El Flaco, quien según fuentes castrenses tenía un rol clave en la expansión territorial del Clan del Golfo. Este líder pretendía extender el control desde Briceño hacia Yarumal para disputar el dominio de yacimientos mineros situados en los límites con Anorí.

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Las autoridades señalan que alias El Flaco coordinaba sistemáticamente el cobro de extorsiones contra comerciantes, ganaderos, empresarios y mineros de la zona. Su eliminación representa un golpe directo a la estructura operativa que buscaba consolidar economías ilícitas en la subregión antioqueña.

Operación conjunta con múltiples agencias

La confrontación armada fue ejecutada mediante una coordinación interinstitucional que involucró a tropas del Gaula Militar del Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada. También participaron la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la SIJÍN de la Policía Antioquia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

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Fuera de los cuerpos sin vida de los irregulares, las fuerzas del orden incautaron dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, teléfonos celulares y una memoria USB. Se decomisaron además material de intendencia utilizado por la organización criminal.

Destrucción de explosivos y amenazas civiles

El brigadier general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Cuarta Brigada, confirmó que las tropas ubicaron y destruyeron explosivos que representaban una amenaza directa para la población civil. Esta acción buscaba desarticular las capacidades logísticas y armadas de la alianza criminal antes de que pudiera ejecutar sus planes de expansión.

El general Arias reiteró que el objetivo era afectar el control sobre las economías ilícitas, especialmente la minería ilegal, y detener los cobros extorsivos contra los sectores productivos de la región. La operación demostró la capacidad operativa de las fuerzas estatales en zonas históricamente conflictivas.

Escala de violencia en el norte de Antioquia

Informes del ACLED indican que los choques entre grupos armados en el norte de Antioquia aumentaron un 65 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026. El municipio de Briceño concentró uno de cada tres enfrentamientos registrados en esa área geográfica específica.

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Episodios recientes han forzado desplazamientos masivos. El 24 de agosto pasado, cerca de 200 familias huyeron hacia Ituango debido a amenazas entre el Clan del Golfo y las disidencias. A principios de ese mes, combates con drones explosivos en Briceño desplazaron a 34 familias compuestas por 78 personas.

En septiembre, la Defensoría del Pueblo reportó explosiones provocadas por el frente 36 en la zona rural de Anorí, lo que generó restricciones severas a la movilidad campesina. Las organizaciones ilegales también ejercen control sobre el uso de celulares e internet en estos territorios.