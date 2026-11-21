Tres militares de El Salvador fallecieron al manipular explosivos en Haití durante la misión de seguridad. Confirman víctimas fatales y heridos en el contingente desplegado por Bukele.

La Fuerza Armada de El Salvador confirmó el viernes que tres integrantes del contingente nacional desplegado en Haití han fallecido tras un incidente fatal relacionado con la manipulación de material explosivo. Estas pérdidas representan la primera alta conocida entre los 2.000 efectivos enviados por el presidente Nayib Bukele para estabilizar la seguridad en la isla caribeña.

Detalles del incidente fatal con explosivos

El contingente de 2.000 efectivos desplegado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en Haití sufrió las bajas mientras manipulaba explosivos, informó la Fuerza Armada de El Salvador el viernes. El incidente ocurrió dentro de uno de los campamentos donde se encontraban estacionados los militares, lo que indica que la tragedia no tuvo lugar durante un enfrentamiento directo con grupos armados en la calle.

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Inicialmente, la Fuerza Armada notificó en la plataforma X que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por detonaciones mientras trabajaban con material explosivo. De estos cuatro, dos perdieron la vida de manera inmediata o poco después del incidente, estableciendo el saldo inicial de víctimas fatales en la operación.

Evacuación y fallecimiento en República Dominicana

Además de las muertes en el lugar, la situación se agravó cuando dos soldados más resultaron heridos graves por la explosión. Uno de estos dos soldados lesionados fue evacuado por vía aérea con destino a un hospital en República Dominicana para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de sus heridas.

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La Fuerza Armada de El Salvador confirmó posteriormente la muerte de otro de sus militares que estaba herido, quien falleció en el hospital de República Dominicana donde estaba siendo tratado. Horas después de este fallecimiento, la institución anunció que uno de los dos lesionados originales "falleció mientras recibía atención médica" en el país vecino, elevando el total de muertos a tres.

Posición del gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos, que respalda activamente la operación salvadoreña pero ha solicitado extremar la coordinación entre las distintas fuerzas presentes en el terreno, expresó sus condolencias oficiales a las familias de los soldados fallecidos. La embajada estadounidense en San Salvador indicó a través de X que honran el sacrificio de quienes dieron su vida en servicio de otros.

El otro elemento herido en la explosión ya está fuera de peligro según los informes médicos más recientes, lo que significa que de los cuatro militares inicialmente afectados por la detonación, tres han perdido la vida y uno se encuentra recuperándose establemente.

Contexto de la misión de seguridad internacional

Estos fallecimientos son las primeras muertes conocidas de integrantes de las tropas que desembarcaron en la isla a finales de octubre. La misión original tenía como objetivo específico rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños que fueron secuestrados tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

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Sin embargo, las operaciones militares se han ampliado progresivamente para combatir a las poderosas bandas criminales que azotan al país caribeño, enfrentando un escenario de seguridad mucho más complejo y peligroso que el inicial. El Salvador y Haití firmaron un acuerdo de cooperación cuyos alcances exactos mantienen bajo reserva, pero que podría extender la presencia de los militares salvadoreños en el país más empobrecido de América Latina.

En Haití operan actualmente distintas fuerzas con niveles inciertos de coordinación, incluidas la policía y el ejército locales, la Task Force compuesta por mercenarios privados extranjeros, y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés). La coexistencia de estos distintos actores en el terreno complica la logística y aumenta los riesgos operativos.

Reacciones oficiales y solidaridad internacional

El gobierno de Haití también se manifestó públicamente a través de X para expresar su "profunda solidaridad con el pueblo salvadoreño". La institución haitiana señaló que este drama recuerda los riesgos a los que están expuestos los hombres y mujeres comprometidos en misiones sobre el terreno, reconociendo la peligrosidad de la labor de seguridad.

La confirmación de estas bajas ocurre en un momento crítico para la misión internacional, mientras se evalúa la efectividad de las estrategias de combate contra las pandillas y la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad presentes en la zona.