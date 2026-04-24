Millonario Sorteo de la Lotería de Bogotá el 23 de Abril de 2026

La Lotería de Bogotá ofrece premios sustanciales en su sorteo del 23 de abril de 2026. Se advierte sobre la falsificación de billetes y se proporciona una guía de seguridad para los apostadores.

La Lotería de Bogotá se prepara para un emocionante sorteo este jueves 23 de abril de 2026, ofreciendo premios sustanciales que podrían cambiar la vida de sus afortunados ganadores.

Esta lotería se distingue como una de las más generosas del país, con una bolsa de premios considerablemente alta, atrayendo a miles de participantes que sueñan con alcanzar la estabilidad financiera y cumplir sus aspiraciones más profundas. La expectativa es palpable, y la oportunidad de convertirse en millonario se presenta una vez más a través de esta tradicional rifa.

Es fundamental recordar que, en caso de resultar ganador de cualquier premio, el proceso de reclamación o cobro es sencillo y accesible. Los premios pueden ser reclamados directamente en la oficina principal del concesionario autorizado, o en cualquiera de las numerosas oficinas autorizadas estratégicamente ubicadas para facilitar el acceso a los ganadores. La Lotería de Bogotá se compromete a garantizar un proceso transparente y seguro para todos sus participantes.

El sorteo de la Lotería de Bogotá se lleva a cabo cada jueves, generalmente entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m., transmitido en vivo por el Canal Uno. Esta transmisión permite a los participantes seguir el sorteo en tiempo real, compartiendo la emoción y la tensión del momento.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en ocasiones excepcionales, el horario podría verse ligeramente modificado debido a circunstancias imprevistas ajenas a la organización de la lotería. En tales casos, se informará oportunamente a través de los canales de comunicación oficiales.

Además, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3034 de 2013, si el día jueves coincide con un día festivo, el sorteo se realizará en un día hábil de la misma semana, asegurando que la oportunidad de ganar no se vea interrumpida. La Lotería de Bogotá se esfuerza por mantener la continuidad y la accesibilidad de sus sorteos, adaptándose a las circunstancias para brindar el mejor servicio a sus jugadores.

La compra de un billete de lotería representa más que una simple transacción; es la adquisición de una esperanza, la posibilidad de transformar sueños en realidad. Sin embargo, esta ilusión puede verse amenazada por la circulación de billetes falsificados, lo que ha llevado a la Lotería de Bogotá a tomar medidas preventivas y a emitir una guía de seguridad para proteger a sus clientes.

Ante el creciente problema de la falsificación de fracciones de lotería, la Lotería de Bogotá ha lanzado una guía rápida de seguridad diseñada para ayudar a los apostadores a identificar billetes auténticos antes de realizar su compra. Esta guía proporciona instrucciones claras y concisas sobre los elementos de seguridad que deben verificarse en cada fracción preimpresa.

La entidad recomienda realizar tres verificaciones esenciales: una inspección visual detallada, una evaluación física del papel y la tinta utilizada, y una comparación con ejemplos de billetes auténticos disponibles en la página web oficial de la Lotería de Bogotá. La Lotería de Bogotá enfatiza que la mejor manera de evitar ser víctima de estafas es adquirir los billetes únicamente a través de loteros de confianza o en puntos de venta autorizados.

Evitar la compra de billetes en lugares no autorizados o a través de canales informales reduce significativamente el riesgo de adquirir una fracción falsificada. Es crucial recordar que un billete falso no solo anula la posibilidad de ganar el premio mayor, sino que también impide reclamar cualquier premio menor o aproximación.

La Lotería de Bogotá se compromete a combatir la falsificación y a proteger los intereses de sus jugadores, brindando las herramientas y la información necesarias para realizar compras seguras y responsables. La transparencia y la seguridad son pilares fundamentales de la Lotería de Bogotá, y se trabaja constantemente para garantizar la integridad de sus sorteos y la confianza de sus participantes





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotería De Bogotá Sorteo Premios Falsificación Seguridad Apuestas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 invita a descubrir el silencio desde el pabellón LEOBogotá celebra la FILBo 38 con el pabellón LEO: Sinfonía del silencio, una experiencia sensorial y participativa que convierte la lectura en viaje reflexivo

Read more »

FILBo 2026: Guía completa para disfrutar de la Feria del Libro de BogotáLa Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 abre sus puertas del 21 de abril al 6 de mayo, ofreciendo una amplia programación cultural con autores destacados, pabellones temáticos y la participación especial de la India como país invitado. La feria busca fomentar el diálogo internacional sobre cultura, libros y autores.

Read more »

Multa a motociclistas por invadir andenes en Bogotá supera los $875.000 en 2026 y aumentan sancionesLas autoridades distritales han intensificado las acciones de control en diferentes puntos de la ciudad.

Read more »

Llega Bogotá Fashion Week 2026: día, lugar, diseñadores y pasarelasPeriodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital. Cubro la fuente de Bogotá y Cundinamarca.

Read more »

Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 23 de abril 2026: números ganadores y premiosComunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio y el equipo de Gestión de Contenidos como productora desde hace más de 5 años. Ha manejado fuentes de salud, educación, medio ambiente y actualmente cubre temas culturales y se especializa en música.

Read more »

Lotería de Bogotá 23 de abril de 2026: resultados del último sorteoMaratón de radio

Read more »