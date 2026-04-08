Millonarios arranca con derrota en la Sudamericana 2026 ante O'Higgins; Falcao regresa

Millonarios de Colombia debuta en la Copa Sudamericana 2026 con una derrota 2-0 ante O'Higgins. El partido también marcó el esperado regreso de Radamel Falcao García, mientras el equipo buscará la revancha en el próximo encuentro.

Millonarios de Colombia sufrió un amargo debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, cayendo derrotado 2-0 frente a O’Higgins en su visita al Estadio El Teniente en Chile. El equipo, dirigido por Fabián Bustos, no logró encontrar las claves para contrarrestar el planteamiento táctico del conjunto chileno, que supo aprovechar su condición de local para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo C.

El marcador se inauguró temprano, al minuto 12, con un certero cabezazo del delantero paraguayo Arnaldo Castillo, quien conectó un preciso centro de Francisco González, superando la defensa del portero Diego Novoa. A pesar de los esfuerzos del equipo “embajador” por igualar el marcador, la falta de profundidad en el juego y los errores en la entrega del balón dificultaron cualquier intento de remontada. En los últimos minutos del encuentro, el propio Francisco González, quien había asistido en el primer gol, se convirtió en goleador para sellar el 2-0 definitivo, dejando sin capacidad de reacción a la escuadra bogotana. El resultado es un claro reflejo de la superioridad demostrada por O’Higgins, que se mostró más sólido en defensa y más efectivo en ataque, aprovechando las oportunidades creadas y capitalizando los errores del equipo colombiano. El partido evidenció la necesidad de Millonarios de mejorar su rendimiento en todas las líneas si quiere aspirar a tener una participación exitosa en la Copa Sudamericana. \Sin embargo, la noticia más destacada y alentadora para la afición colombiana fue el esperado regreso de Radamel Falcao García. El “Tigre” ingresó al terreno de juego en la segunda mitad del partido, disputando poco más de 20 minutos, marcando su retorno tras una prolongada ausencia de casi dos meses debido a una lesión muscular en los isquiotibiales sufrida en febrero. La presencia de Falcao, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, es sin duda la noticia más positiva para Millonarios. El equipo confía en que la recuperación del ritmo competitivo de su estrella, un jugador de gran calidad y experiencia, pueda ser crucial para afrontar los próximos retos internacionales. Su regreso aporta no solo calidad futbolística, sino también liderazgo y motivación al equipo, factores importantes para aspirar a grandes logros en la competición continental. La afición de Millonarios espera con ansias ver a Falcao en plena forma, aportando goles y desempeño que eleven el nivel del equipo. Se espera que su presencia sea un catalizador para la mejora del rendimiento general del equipo y para la consecución de los objetivos trazados en la Copa Sudamericana. La afición confía plenamente en el potencial de Falcao y en su capacidad para liderar el ataque del equipo.\Con este resultado, O’Higgins se posiciona favorablemente en la tabla de posiciones, mientras que el club azul, Millonarios, se ve obligado a realizar correcciones tanto en su defensa como en su ataque de cara a la segunda fecha del certamen continental. La derrota en suelo chileno obliga al equipo colombiano a buscar una victoria obligatoria en su próximo encuentro en el Estadio El Campín, en Bogotá, para no ceder terreno en su lucha por clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El equipo necesita reevaluar su estrategia, corregir los errores cometidos en el partido contra O’Higgins y potenciar su juego ofensivo. La adaptación al ritmo de la competición y la capacidad de reacción ante las dificultades serán claves para las aspiraciones de Millonarios en la Copa Sudamericana. El equipo tiene la obligación de demostrar su valía y demostrar su capacidad para competir a nivel internacional, para ello, el cuerpo técnico y los jugadores deberán trabajar arduamente y enfocarse en cada detalle, buscando la excelencia en cada partido. La exigencia es alta, pero el potencial del equipo y el apoyo de la afición son factores importantes que pueden marcar la diferencia





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