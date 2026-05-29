Millonarios busca refuerzos después de la eliminación en la Copa Sudamericana

Tras la eliminación prematura en la Liga BetPlay 2026 I y la Copa Sudamericana, Millonarios busca mejorar su rendimiento en la segunda parte del 2026 con la búsqueda de refuerzos.

Tras la eliminación prematura de Millonarios en la Liga BetPlay 2026 I y la Copa Sudamericana , el club ha comenzado a pensar en las primeras decisiones para mejorar su rendimiento en la segunda parte del 2026.

En un intento por cambiar su suerte, Millonarios se comunicó con un jugador y le manifestó su intención de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato. Sin embargo, la respuesta del jugador fue negativa. Según reveló el periodista César Augusto Londoño en su cuenta de X, el club ya le planteó un acuerdo a Guillermo De Amores para rescindir el contrato, pero el jugador no quiso arreglar con Millonarios.

En lugar de eso, el club está buscando refuerzos para mejorar su rendimiento en la segunda parte del año. El estratega argentino Fabián Bustos habló en la rueda de prensa y expuso que se necesita un cambio, y que como mínimo, es necesario buscar cinco refuerzos para competir en los torneos que tendrá que encarar el 'albiazul' en la parte final del año.

En la liga, Millonarios ganó siete partidos, perdió siete, empató cinco, sumó 26 puntos y no se clasificó a los 'play-off' tras quedar en la posición 10. Mientras tanto, en la Copa Sudamericana ganó dos partidos, empato dos, perdió dos, consiguió 8 puntos y quedó eliminado al ubicarse en la tercera posición del grupo C. Es importante destacar que el club tiene la obligación de ser protagonistas en la segunda parte del 2026, después de los resultados críticos en el primer semestre.

En este sentido, la búsqueda de refuerzos es una decisión crucial para el futuro del equipo





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