Millonarios Debuta en la Sudamericana con Derrota Ante O’Higgins

Millonarios sufre una derrota 2-0 ante O'Higgins en su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Errores defensivos y una expulsión marcaron el partido.

Millonarios inició su participación en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana con una derrota 2-0 frente a O’Higgins en Rancagua, en el encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo C. El equipo embajador no logró desplegar su juego y se vio afectado por errores defensivos y una expulsión en la segunda mitad. Desde el pitido inicial, el conjunto dirigido por Fabián Bustos evidenció dificultades para imponer su ritmo en el campo.

Durante la pausa de hidratación, el entrenador manifestó su descontento con el desempeño inicial, señalando la falta de concentración en los primeros minutos del partido. Esta desconexión se tradujo en el marcador cuando Amado Castillo abrió el marcador con un cabezazo, superando a Andrés Llinás en el juego aéreo. A pesar de los reclamos por una posible falta, el gol fue validado por el árbitro. La afición bogotana, con altas expectativas puestas en el desempeño del equipo, vio frustradas sus esperanzas en este primer encuentro. El equipo no logró generar el juego ofensivo esperado, y las constantes imprecisiones en defensa dificultaron la tarea de mantener el control del partido. La ausencia de cohesión en el mediocampo también limitó las opciones de ataque, dejando a los delanteros aislados y sin el apoyo necesario para generar peligro en la portería rival. Los errores defensivos, sumados a la falta de contundencia en la creación de juego, resultaron determinantes en el desarrollo del partido. \El segundo tiempo no trajo consigo una mejora para Millonarios. A los 66 minutos, Jorge Arias recibió la tarjeta roja tras acumular su segunda amonestación, dejando al equipo con un hombre menos en un momento crucial del encuentro. Con esta desventaja numérica, el equipo chileno aprovechó la situación para ampliar su ventaja. Francisco González anotó el segundo gol tras capitalizar un resbalón del portero Diego Novoa, después de un centro desde la banda izquierda. En medio de este escenario adverso, Radamel Falcao García, quien había estado fuera de las canchas por casi dos meses debido a una lesión muscular, sumó sus primeros minutos en el campo. Sin embargo, su participación tuvo poca incidencia en el juego ofensivo, en parte debido a la falta de apoyo en el mediocampo. La dificultad para generar oportunidades claras de gol y la poca conexión entre los jugadores impidieron que Falcao pudiera mostrar su potencial. La derrota frente a O’Higgins representa un inicio complicado para Millonarios en la competición sudamericana, y pone de manifiesto la necesidad de mejorar aspectos tácticos y de juego para los próximos encuentros. La falta de contundencia en ataque, combinada con los errores defensivos y la expulsión de Arias, fueron factores clave en el resultado final. \Con este resultado, Millonarios acumula tres partidos sin conocer la victoria, lo que genera preocupación entre la afición y el cuerpo técnico. La próxima jornada del torneo presentará un desafío importante para el equipo bogotano, ya que recibirá a Boston River de Uruguay el miércoles 15 de abril a las 21:00 en el estadio El Campín. El partido contra Boston River será crucial para las aspiraciones de Millonarios en la Sudamericana. El equipo deberá mostrar una mejora significativa en su desempeño, tanto en ataque como en defensa, para lograr un resultado positivo. La capacidad de reaccionar ante la adversidad y de corregir los errores cometidos en el partido contra O’Higgins será fundamental para las aspiraciones de Millonarios en la competición. La afición espera una respuesta contundente del equipo en el próximo encuentro, confiando en que se logrará revertir la situación actual y encaminarse hacia la clasificación a la siguiente fase del torneo





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Millonarios O'higgins Sudamericana Derrota Fútbol Falcao

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Millonarios debuta en Sudamericana ante O’Higgins; hora y dónde verMillonarios debuta ante O’Higgins en Sudamericana en medio de dudas en Liga BetPlay y con la necesidad de recuperar su mejor nivel.

Leer más »

Antonio Casale va de titular en ESPN para el debut de Millonarios en SudamericanaAdelantaron los periodistas que estarán en la transmisión del partido entre O’Higgins y Millonarios

Leer más »

🔴 O’Higgins vs Millonarios EN VIVO: Siga la transmisión del partido de Copa Sudamericana 2026Millonarios tendrá su debut de Copa Sudamericana en territorio chileno.

Leer más »

Millonarios arranca con derrota en la Sudamericana 2026 ante O'Higgins; Falcao regresaMillonarios de Colombia debuta en la Copa Sudamericana 2026 con una derrota 2-0 ante O'Higgins. El partido también marcó el esperado regreso de Radamel Falcao García, mientras el equipo buscará la revancha en el próximo encuentro.

Leer más »

Ni 12 minutos aguantó Millonarios en Chile: 0’Higgins ya celebró el primero en la SudamericanaVIDEO l Millonarios se quedó reclamando una infracción sobre Andrés Llinás, pero el árbitro no sancionó nada

Leer más »

Dura aterrizada a Millonarios en Copa Sudamericana: así lo derrotó O'Higgins en ChileMillonarios cayó 2-0 ante O’Higgins en Chile en su debut por Copa Sudamericana. Así fue el partido y los errores que marcaron la derrota.

Leer más »