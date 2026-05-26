Millonarios depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Fabián Bustos tiene la oportunidad de asegurar su clasificación con una victoria o un empate en la sexta fecha del certamen internacional. La clasificación de Millonarios en la Copa Sudamericana es crucial para su equipo, ya que una victoria o un empate les permitiría avanzar a la siguiente ronda.

Millonarios , tras sumar un empate valioso en el estadio Morumbi contra Sao Paulo, depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana .

En este momento, los 'albiazules' son segundos del grupo C con ocho puntos, mientras que Sao Paulo es el líder con nueve y O'Higgins tercero con siete. Eso significa que, en caso de una victoria o un empate en la sexta fecha del certamen internacional, Millonarios asegurará su clasificación y dejará sin opciones al equipo chileno.

En la última jornada de la Copa Sudamericana, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, los 'embajadores' se medirán contra O'Higgins, escenario en el que ha sumado una victoria y un empate en este torneo. El Millonarios dirigido por Fabián Bustos jugará este martes 26 de mayo de 2026 contra O'Higgins, en condición de local.

La pelota, según la programación oficial, comenzará a rodar en el césped del 'coloso de la 57' a partir de las 5:00 de la tarde (hora de Colombia). Además, lo que se ha conocido es que el partido podrá seguirse por la señal principal de DIRECTV y por la aplicación de DGO. El equipo chileno, O'Higgins, ya ha sido eliminado de la competencia y no puede avanzar a la siguiente ronda.

Por otro lado, la situación de Millonarios es diferente, ya que depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Fabián Bustos tiene la oportunidad de asegurar su clasificación con una victoria o un empate en la sexta fecha del certamen internacional. La clasificación de Millonarios en la Copa Sudamericana es crucial para su equipo, ya que una victoria o un empate les permitiría avanzar a la siguiente ronda.

La situación es tensa en el equipo chileno, O'Higgins, ya que no puede avanzar a la siguiente ronda. Por otro lado, el equipo dirigido por Fabián Bustos tiene la oportunidad de asegurar su clasificación con una victoria o un empate en la sexta fecha del certamen internacional. La pelota, según la programación oficial, comenzará a rodar en el césped del 'coloso de la 57' a partir de las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Además, lo que se ha conocido es que el partido podrá seguirse por la señal principal de DIRECTV y por la aplicación de DGO. El equipo dirigido por Fabián Bustos tiene la oportunidad de asegurar su clasificación con una victoria o un empate en la sexta fecha del certamen internacional. La clasificación de Millonarios en la Copa Sudamericana es crucial para su equipo, ya que una victoria o un empate les permitiría avanzar a la siguiente ronda.

La situación es tensa en el equipo chileno, O'Higgins, ya que no puede avanzar a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Fabián Bustos tiene la oportunidad de asegurar su clasificación con una victoria o un empate en la sexta fecha del certamen internacional. La clasificación de Millonarios en la Copa Sudamericana es crucial para su equipo, ya que una victoria o un empate les permitiría avanzar a la siguiente ronda.

La pelota, según la programación oficial, comenzará a rodar en el césped del 'coloso de la 57' a partir de las 5:00 de la tarde (hora de Colombia). Además, lo que se ha conocido es que el partido podrá seguirse por la señal principal de DIRECTV y por la aplicación de DGO





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