Millonarios eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante O'Higgins en El Campín

Millonarios perdió 2-1 contra O'Higgins en El Campín y quedó fuera de la Copa Sudamericana. El equipo local no logró remontar el marcador global y sufrió una eliminación que genera críticas hacia el entrenador y la directiva.

Millonarios sufrió una dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana al caer por 2-1 ante O'Higgins en el Estadio El Campín . El conjunto embajador, que llegaba con la esperanza de remontar el marcador global, vio frustradas sus aspiraciones tras un partido lleno de tensión y errores defensivos.

Desde el inicio, el equipo local mostró intensidad, pero careció de precisión en los últimos metros. O'Higgins, por su parte, aprovechó cada oportunidad para castigar a un Millonarios desconcentrado. El primer gol visitante llegó al minuto 25, tras un tiro de esquina mal defendido que el delantero chileno convirtió en gol con un cabezazo certero. Millonarios reaccionó con ímpetu y logró el empate temporal mediante un disparo de larga distancia de su mediocampista estrella, pero la alegría duró poco.

En el segundo tiempo, una falla en la salida del portero local permitió que O'Higgins anotara el segundo tanto, dejando sin reacción a la hinchada azul. Los minutos finales fueron de desesperación, con Millonarios volcado al ataque pero sin claridad. El pitido final desató la tristeza en las gradas y las críticas hacia el entrenador por la estrategia planteada. La eliminación representa un duro golpe para el club, que había invertido en refuerzos para esta competición.

Ahora deberá enfocarse en el torneo local, donde buscará redimirse ante su afición. Los jugadores, visiblesmente afectados, evitaron declaraciones y se retiraron rápidamente al vestuario. Mientras tanto, en las redes sociales, los hinchas expresaron su decepción con mensajes de aliento y también de reclamo. La directiva deberá evaluar el futuro del cuerpo técnico de cara a la siguiente temporada.

Por su parte, O'Higgins celebró con mesura, sabiendo que aún no asegura el pase a la siguiente ronda. Este resultado deja en evidencia las deficiencias tácticas del equipo colombiano, que necesita urgentemente corregir errores para no repetir fracasos en torneos internacionales. La afición espera una reacción pronta y un proyecto deportivo sólido que devuelva la grandeza al club embajador





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