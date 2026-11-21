Millonarios comenzó los cuadrangulares con un empate 0-0 ante Deportivo Cali. El técnico Gamero analizó las bajas de Cuadrado y Banguero mientras el equipo busca mejorar su posesión.

El club Millonarios dio inicio a su campaña en los cuadrangulares semifinales de la Liga con un empate sin goles ante el Deportivo Cali, en el encuentro disputado en el estadio Deportivo Cali de Palmaseca. Más allá del punto obtenido, el cuerpo técnico y la directiva del conjunto embajador activaron todas las alarmas debido a las molestias físicas reportadas por dos de sus futbolistas clave durante la primera parte del partido.

Lesiones de Cuadrado y Banguero

El lateral izquierdo Juan Camilo Cuadrado tuvo que ser retirado del campo durante la primera mitad tras recibir un golpe directo en la rodilla derecha. Este hecho obligó al cuerpo técnico a realizar cambios defensivos de urgencia para cubrir el espacio dejado por el jugador titular.

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Además de Cuadrado, el medio campo Danovis Banguero también abandonó el terreno de juego debido a molestias que había comenzado a manifestar previamente. Ambos jugadores deberán someterse a estudios médicos detallados para que el club pueda confirmar el alcance real de sus lesiones y determinar su disponibilidad para los compromisos futuros.

Estrategia y ajustes de Pedro Caixinha

Tras el pitazo final, el director técnico reveló los detalles tácticos detrás de la sustitución del jugador de la línea defensiva. Señaló que el análisis previo indicó que el rival estaba teniendo mayor llegada por el flanco izquierdo del equipo embajador, lo cual representaba un riesgo que debían mitigar inmediatamente.

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Para solucionar esta problemática, el estratega optó por subir al extremo James Chaverra a la posición de lateral izquierdo, una decisión considerada la más lógica ante la ausencia del titular. Esta maniobra buscaba fortalecer la marca en ese sector específico y garantizar mayor seguridad defensiva con la llegada de Banguero al medio campo.

Visión ofensiva y rendimiento defensivo

El técnico también explicó que la intención detrás de estos cambios era brindar mayor libertad ofensiva a James Chaverra en el ataque. Al mover a un jugador de velocidad y proyección a una posición más avanzada o adaptable, se buscaba aprovechar sus cualidades para crear peligros en el área rival.

A pesar de los ajustes, el equipo demostró solidez en la retaguardia. El guardameta reconoció el esfuerzo colectivo de todo el plantel, incluyendo los cinco cambios realizados y la labor de quienes ingresaron desde el inicio. El objetivo defensivo se cumplió al mantener la portería en cero, un logro crucial para arrancar de visita en esta instancia del torneo.

Próximos pasos y mejora en la posesión

El cuerpo técnico no se conformó con el empate y destacó la necesidad de mejorar la posesión de balón y la precisión en el inicio de juego. Se identificó que falta mayor efectividad tanto en la salida limpia como en las acciones ofensivas, aspectos que deberán corregirse urgentemente para asegurar los tres puntos en los siguientes encuentros.

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Millonarios ahora debe concentrarse en preparar su próximo compromiso de los cuadrangulares. Con dos partidos por jugar en casa, el equipo busca aprovechar la ventaja de local para sumar más puntos y reforzar su posición en la tabla, manteniendo la confianza en la defensa que ha sido el pilar de este arranque de fase.