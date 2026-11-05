Millonarios empató sin ganar y sigue lejos de los cuadrangulares en Liga Betplay

Millonarios mostró buen fútbol pero empató ante América de Cali. El equipo sigue sin sumar puntos decisivos y Alberto Gamero busca recuperar la confianza para llegar a los cuadrangulares.

El equipo de Millonarios disputó un encuentro de alta intensidad ante América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II, pero no logró transformar su dominio táctico en victoria. Los local propusieron desde el primer minuto, generando varias oportunidades de gol y sometiendo al rival a una presión constante que impidió que América de Cali desarrollara cualquier propuesta ofensiva significativa.

No obstante, los jugadores dirigidos por Alberto Miguel Gamero no pudieron aprovechar las chances creadas durante los noventa minutos de partido. La ocasión más clara la tuvo Andrey Estupiñán en el segundo tiempo, pero su disparo se fue a las nubes, lo que refleja la dificultad actual del equipo para convertir en situaciones definidas ante el arco rival.

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Rendimiento táctico vs. falta de convicción

El técnico Alberto Gamero reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro que salió contento con el rendimiento de sus jugadores, aunque se mostró insatisfecho con el resultado final. A pesar de que nota a los futbolistas cada vez más sueltos en el campo de juego, el DT admitió que aún les falta convencerse de que son un grupo lo suficientemente fuerte y competitivo para pelear seriamente por el campeonato colombiano.

Jugadores destacados como Mateo García y David Mackalister Silva estuvieron presentes en momentos de alta tensión, discutiendo con los defensas de América de Cali durante el desarrollo del partido. Además, David González saludó a Alberto Gamero antes del inicio, mientras que Sergio Mosquera y Tomás Ángel participaron en duelos defensivos cruciales para mantener la estructura del equipo ante la ausencia de goles a favor.

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Presión de la hinchada y objetivo de clasificación

La afición de Millonarios, presente en gran número durante el duelo, utilizó su voz para recordarle a América de Cali su reciente descenso a la segunda división del fútbol colombiano. Este contexto añade una capa extra de presión psicológica sobre los jugadores locales, quienes deben encontrar respuestas concretas en el terreno de juego para silenciar las críticas y demostrar su solidez institucional.

Por ahora, el objetivo inmediato del equipo es conseguir al menos tres puntos en los dos partidos que quedan para volver a jugar unos cuadrangulares después de un año y medio sin clasificación. Esta meta se convierte en la prioridad absoluta para evitar una nueva exclusión prematura del torneo y reafirmar la competitividad del club en el escenario nacional.

Análisis de los últimos encuentros y proyección

Millonarios continúa sin ganar un partido bisagra o al menos sin dejar mejores sensaciones a sus hinchas, a pesar de proponer un fútbol ofensivo. Samuel Martín ganó duelos individuales importantes para el equipo, pero la falta de precisión en las definiciones sigue siendo la piedra angular que impide sumar los puntos necesarios para ascender en la tabla de posiciones.

En consecuencia, el equipo debe mejorar su efectividad ante el arco para asegurar su permanencia en la lucha por el título. La próxima temporada de la Liga Betplay exige resultados concretos, y hasta que Millonarios no consiga convertir sus ocasiones de oro en goles, su camino hacia los cuadrangulares seguirá siendo una meta lejana y difícil de alcanzar.