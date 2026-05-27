Millonarios: Fabián Bustos habla de errores y cambios para lo que viene

El entrenador argentino habló de la necesidad de realizar modificaciones importantes en la plantilla pensando en el segundo semestre. La caída ante O'Higgins terminó profundizando un semestre complicado para el equipo azul.

La eliminación de Millonarios en Sudamericana dejó un ambiente caliente en Bogotá. El entrenador argentino Fabián Bustos habló de errores, autocrítica y cambios profundos para lo que viene.

La derrota 1-2 frente a O'Higgins no solo significó el adiós internacional del cuadro Embajador, sino también abrió una etapa de fuertes cuestionamientos alrededor del proyecto deportivo encabezado por Bustos. El técnico compareció ante los medios visiblemente golpeado por el resultado y, lejos de esconder la crisis deportiva que atraviesa el club, habló abiertamente de la necesidad de realizar modificaciones importantes en la plantilla pensando en el segundo semestre.

La caída ante el conjunto chileno terminó profundizando un semestre complicado para el equipo azul, que semanas atrás también había quedado eliminado de la pelea por el título de la Liga BetPlay. Uno de los momentos más impactantes de la rueda de prensa apareció cuando el entrenador reconoció públicamente que la nómina necesita cambios importantes. El técnico dejó claro que espera una reconstrucción parcial del plantel y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

Las palabras de Bustos dejaron en evidencia que dentro del cuerpo técnico existe inconformidad con varias respuestas futbolísticas mostradas por el equipo durante el semestre. La sensación en el entorno azul es que el club necesita una renovación importante si quiere volver a competir seriamente tanto en el plano local como internacional. El técnico argentino también fue especialmente duro al analizar lo ocurrido frente a O'Higgins en El Campín.

Bustos reconoció que el rendimiento del equipo estuvo muy lejos de lo esperado y no ocultó la frustración por la forma en que terminó la participación continental. Además, recordó que los problemas deportivos venían acumulándose desde la eliminación en Liga BetPlay. Las declaraciones reflejaron claramente el nivel de decepción que existe dentro de la institución tras cerrar un semestre sin títulos, sin clasificación internacional y con fuertes críticas de la hinchada.

Uno de los temas que volvió a quedar en el centro del debate fue la fragilidad defensiva, especialmente en el juego aéreo, aspecto que castigó repetidamente al equipo durante la temporada. Sobre ello, Bustos intentó explicar las dificultades que tuvo el cuerpo técnico para corregir esa falencia. Posteriormente, insistió en que la acumulación de partidos terminó afectando el trabajo táctico del equipo.

La explicación del entrenador, sin embargo, no terminó de convencer a buena parte de la afición azul, que durante semanas criticó precisamente los errores repetitivos en defensa. Pese al duro golpe sufrido en Sudamericana, el técnico también quiso rescatar algunos aspectos competitivos del semestre y defendió varios resultados obtenidos por el equipo. El club deberá definir salidas, posibles refuerzos y el rumbo definitivo del proyecto deportivo liderado por Fabián Bustos.

Las declaraciones del entrenador dejaron claro que espera una plantilla más amplia, más fuerte y con mayores soluciones futbolísticas para afrontar los retos que vienen en la segunda mitad del año. Mientras tanto, la presión sobre el equipo aumenta y la afición azul exige respuestas inmediatas tras un semestre que terminó dejando más frustraciones que alegrías





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