El club bogotano busca al aficionado que lanzó escupitajos y gestos racistas a Dany Rosero durante el empate 0-0 ante América de Cali el 27 de noviembre de 2026.

El departamento de Comunicaciones de Millonarios confirmó este sábado que adelanta gestiones para identificar al aficionado que protagonizó un acto de intolerancia hacia el futbolista del América de Cali, Dany Rosero, durante el encuentro disputado el viernes 27 de noviembre. El club bogotano detalló que ha recabado las imágenes necesarias para colaborar con las autoridades competentes en la investigación del incidente ocurrido en el Estadio El Campín.

Detalles de la Agresión en El Campín

Los hechos ocurrieron durante la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, un partido que terminó con un empate 0-0 entre las escuadras bogotana y caleña. Rosero fue expulsado del campo de juego y, mientras se dirigía hacia los camerinos para abandonar el estadio, un hincha ubicado en la tribuna occidental le dirigió gestos racistas y le lanzó escupitajos.

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La agresión quedó registrada en las transmisiones oficiales del torneo, lo que permitió al club validar el reporte inicial. Millonarios declaró que su prioridad inmediata es la identificación precisa de la persona que presuntamente incurrió en estas conductas violentas y discriminatorias, un paso fundamental para determinar las responsabilidades legales y deportivas.

Posición Oficial y Acciones Disciplinarias

A través de su canal oficial, Millonarios reafirmó su compromiso con un fútbol limpio, incluyente y respetuoso, condenando rotundamente cualquier manifestación de violencia, discriminación o racismo. El equipo expresó su rechazo a estos actos y señaló que la identificación del responsable permitirá tomar decisiones disciplinarias que estén dentro de sus competencias, las cuales buscan ser ejemplarizantes ante tan deplorables acontecimientos.

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La entidad también anunció que trabajará de manera activa con las autoridades para que se investigue lo sucedido y se determinen las posibles consecuencias jurídicas. Esta colaboración busca asegurar que la justicia ordinaria actúe en caso de haber lugar a ello, complementando las acciones internas del club para sancionar al infractor.

Indignación Generalizada en el Fútbol

El incidente provocó una inmediata y amplia indignación en el ecosistema del fútbol colombiano. Diversas voces, incluyendo figuras históricas y aficionados, reclamaron una sanción ejemplar para el responsable, destacando la gravedad de agredir a un jugador que cumplía con su labor deportiva. La situación puso nuevamente sobre la mesa la discusión urgente sobre el respeto y la tolerancia en los escenarios deportivos del país.

Mientras Millonarios avanza en los trámites de identificación, la comunidad futbolística espera que la institución mantenga una postura firme contra la intolerancia. La resolución de este caso será un referente clave para la prevención de futuras agresiones en los estadios de la Liga BetPlay.