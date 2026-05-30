Millonarios premios en los sorteos de las loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto

Los sorteos de las loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto dejaron millonarios premios en varias regiones del país. El sorteo de ColorLoto generó un nuevo acumulado y se espera que los próximos sorteos sean igualmente emocionantes.

Los sorteos de las loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto, realizados el jueves 28 de mayo de 2026, dejaron millonarios premios en varias regiones del país.

El jueves 28 de mayo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos. , uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia.

En esta edición, el premio mayor quedó en manos del billete con el, combinación que rápidamente se convirtió en una de las más consultadas por los jugadores. En el sorteo 544 de MiLoto, realizado este jueves 28 de mayo de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país.

El sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: 3, 8, 13, 20, 25 y 32, y el color azul. Los jugadores que apostaron por esta combinación se llevaron un premio de $1.000.000.000.

La jornada también vio a varios jugadores ganar premios importantes en otros juegos de azar, como el Bingo y el Juego de la Ruleta. El sorteo de ColorLoto también generó un nuevo acumulado, que se espera que aumente la expectativa de cara a los próximos sorteos. Los sorteos de las loterías de Bogotá y MiLoto también dejaron importantes premios, y se espera que los próximos sorteos sean igualmente emocionantes





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