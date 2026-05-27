Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana y cierra una temporada para el olvido

El equipo embajador perdió como local y no logró clasificar al repechaje de la Copa Sudamericana, lo que意味着 una campaña sin títulos ni participación internacional.

El equipo embajador firmó una temporada para el olvido. Tras quedar fuera de los ocho finalistas de la Liga BetPlay, solo le quedaba la Copa Sudamericana como opción para rescatar su semestre.

Los dirigidos por Fabián Bustos venían de empatar ante Sao Paulo en el estadio Morumbi y existía cierta ilusión después de la derrota de O'Higgins frente a Boston River en Uruguay. Sin embargo, cuando Millonarios dependía de sí mismo y necesitaba una victoria o un empate para clasificar al repechaje de la Copa Sudamericana, cayó derrotado en casa. Este resultado eliminó al equipo de cualquier chance internacional y confirmó un cierre de campaña muy por debajo de las expectativas.

La hinchada, que había renovado la esperanza tras el empate en Brasil, ahora ve cómo el equipo cierra una temporada sin títulos ni participaciones continentales, algo que no ocurría hace varios años. La crisis deportiva se profundiza y genera preguntas sobre el futuro del técnico Fabián Bustos y de la plantilla, que no respondió en los momentos decisivos. La dirigencia deberá analizar si hay cambios profundos o si se confía en un proceso de recambio para la próxima temporada.

A pesar de que el empate contra Sao Paulo había sido visto como un buen resultado, la combinación de resultados en el otro partido del grupo no se dio y el equipo no supo aprovechar la oportunidad de jugar con la ventaja de local. La derrota, que sorprendió a muchos, refleja la irregularidad de Millonarios a lo largo del torneo y la falta de consistencia para competir en instancias definitorias.

Ahora el foco debe girar hacia la reconstrucción del equipo y la planificación de la temporada siguiente, con el objetivo de regresar a los primeros planos del fútbol colombiano y recuperar la identidad ganadora que lo caracterizó en años anteriores





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