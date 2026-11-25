Millonarios dominó con victoria contundente ante Atlético Bucaramanga en El Campín. Rodrigo Contreras anotó dos goles y aseguró tres puntos vitales para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Millonarios demostró una superioridad abrumadora ante Atlético Bucaramanga al imponerse por un marcador de 4-1 en el estadio El Campín, en un partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-2. El equipo bogotano mostró eficiencia ofensiva desde los primeros minutos y respondió con autoridad ante cualquier intento de reacción santandereana. La actuación destacada del delantero Rodrigo Contreras, quien firmó un doblete, selló una victoria que otorga al conjunto embajador una posición muy favorable en la competición. Esta goleada refuerza el estatus de los locales en el duelo por la clasificación.

Inicio dominico con goles de Chaverra y Contreras

El conjunto bogotano ingresó al terreno de juego con una intensidad notable que le permitió tomar la iniciativa de inmediato. Al minuto 13, el árbitro validó el gol de Chaverra tras una revisión del VAR, abriendo el marcador a favor de los locales. Cinco minutos más tarde, Rodrigo Contreras amplió la diferencia, estableciendo un 2-0 temprano que dio tranquilidad a la afición y complicó la tarea del rival. Este inicio favorable permitió a Millonarios controlar el ritmo inicial del compromiso, mostrando una estructura ofensiva sólida.

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La presión ejercida por los locales obligó a Atlético Bucaramanga a buscar respuestas urgentes. El equipo santandereano no bajó los brazos y encontró una oportunidad para reducir la brecha al minuto 27. José García aprovechó una acción de pelota quieta para marcar el 2-1, logrando el descuento que le dio otro aire al conjunto visitante. Aunque el gol incentivó a los jugadores santandereanos, la respuesta no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido antes del descanso, manteniendo la ventaja visitante en el entretiempo.

Sentencia ofensiva con goles de Ureña y Contreras

La segunda parte comenzó con una nueva muestra de poder ofensivo por parte de Millonarios, que buscó consolidar su ventaja. Al minuto 49, Rodrigo Ureña protagonizó una gran jugada individual y marcó un golazo, estableciendo el 3-1. Este tanto permitió al equipo capitalino recuperar la tranquilidad y manejar el desarrollo del resto del encuentro con mayor control. La respuesta goleadora demostró la profundidad de ataque del equipo y la dificultad que enfrentaba el rival para cerrar espacios.

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Atlético Bucaramanga intentó reaccionar y buscar un acercamiento en el marcador, pero se encontró con una defensa organizada y una portería imponente. Las ocasiones de peligro generadas por los visitantes fueron neutralizadas eficazmente. La sentencia definitiva llegó al minuto 72, cuando Rodrigo Contreras convirtió desde el punto penalti, logrando su segundo tanto de la noche y estableciendo el 4-1 definitivo. Esta acción matemáticamente definió el encuentro, permitiendo a Millonarios gestionar los últimos minutos con total tranquilidad.

Consecuencias deportivas y próximos pasos

Con una diferencia de tres goles de ventaja, el equipo embajador logró cerrar un partido importante en su camino por los cuadrangulares semifinales. Esta victoria contundente le suma tres puntos vitales al historial del club, reforzando su proyección en la competencia. Por su parte, Atlético Bucaramanga deberá recuperar la moral tras la derrota y buscar una reacción inmediata en sus próximos compromisos. La experiencia de esta noche servirá como un recordatorio de la intensidad requerida en esta fase del torneo.

La actuación de figuras como Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña subraya la calidad ofensiva del plantel bogotano. La eficiencia en la conversión de oportunidades, sumada a la solidez defensiva, fue clave para el resultado. El equipo ahora se enfoca en mantener esta racha positiva y aprovechar la ventaja conquistada en El Campín. Los aficionados pueden sentirse optimistas ante la capacidad de respuesta demostrada por el equipo ante situaciones de presión.