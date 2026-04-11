Millonarios vs. Santa Fe: Un Clásico Capitalino de Alto Riesgo

Millonarios y Santa Fe se enfrentan en un clásico capitalino crucial, donde la victoria es imperativa para ambos equipos. La afición de Millonarios organiza una caravana para apoyar a su equipo. El partido definirá las aspiraciones de ambos clubes en la liga.

Después del amargo debut en la Copa Sudamericana , Millonarios se enfrenta a un partido crucial contra Santa Fe , un encuentro que podría definir su continuidad en la liga. El domingo 12 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, el estadio se vestirá de gala para recibir el clásico capitalino . Millonarios , jugando en casa, buscará desesperadamente los tres puntos necesarios para mantenerse en la lucha por un lugar entre los ocho mejores equipos y acceder a los playoffs.

La derrota en la competición internacional, rápidamente fue superada por la afición que, deseosa de apoyar a su equipo, organizó una masiva caravana por las calles de Bogotá. Motos y carros, unidos por la pasión azul, recorrerán la ciudad en las horas previas al encuentro, buscando inyectar ánimo y motivación a los jugadores. La tensión se siente en el aire, la afición espera un triunfo que reviva la esperanza de una temporada exitosa. \La fecha 16 de la liga presenta un duelo de alta tensión. Millonarios y Santa Fe, ambos con la soga al cuello, necesitan la victoria a toda costa. El 'Embajador' suma 21 puntos, mientras que el 'León' acecha con 19. El equipo que caiga derrotado, dirá adiós prematuramente al torneo. La situación es crítica para los dirigidos por Fabián Bustos, quienes deben recuperar la senda de la victoria. En los últimos tres partidos, la suerte no ha estado de su lado: una derrota 0-2 contra O’Higgins, otra 0-1 frente a Jaguares y un empate 2-2 con Fortaleza, han empañado su rendimiento. La última alegría para la afición albiazul fue el 21 de marzo, cuando vencieron al Once Caldas 4-1 en el estadio Palogrande de Manizales. La hinchada, consciente de la importancia del clásico, no solo por la rivalidad con Santa Fe, sino por el impacto en las aspiraciones del semestre, se ha volcado en apoyo.\El fervor por el fútbol se desborda en la capital colombiana. A partir de las 11 de la mañana, motociclistas y conductores de automóviles convergerán en el hotel Bogotá Plaza para dar inicio a la caravana que recorrerá la ciudad, llevando consigo el aliento y la energía de la afición. El objetivo es claro: motivar a los jugadores y demostrarles que el apoyo incondicional está presente, sin importar los resultados recientes. La caravana, un símbolo de unidad y esperanza, recorrerá las principales vías de Bogotá, antes de que el balón ruede en el estadio. La afición espera con ansias este clásico, un partido que va más allá de los tres puntos, es un enfrentamiento por el orgullo, la pasión y la permanencia en la lucha por el campeonato. La previa del partido estará marcada por el ambiente festivo de la caravana, que promete ser un espectáculo digno de un clásico capitalino





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