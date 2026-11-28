Millonarios y América de Cali empataron sin goles en El Campín. Millonarios pierde a Rodrigo Contreras por sanción. La clasificación se define en Cali.

Millonarios y América de Cali empataron 0-0 este viernes 28 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un partido correspondiente a la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado dejó abierta la disputa por el primer lugar del grupo y trasladó la definición de gran parte de las aspiraciones de ambos equipos al próximo enfrentamiento en territorio vallecaucano.

Detalles del enfrentamiento en Bogotá

El conjunto dirigido por Alberto Miguel Gamero tenía la oportunidad de aprovechar su condición de local para superar a uno de sus principales rivales en la lucha por llegar a la final. Sin embargo, volvió a evidenciar dificultades para encontrar espacios ante una defensa bien organizada y no logró convertir su iniciativa en goles.

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El empate tuvo un sabor diferente para cada equipo. América conservó el primer lugar del cuadrangular gracias al punto invisible, la ventaja deportiva que obtuvo durante la fase regular y que le permite mantenerse por encima de Millonarios en caso de igualdad en puntos. El equipo bogotano, por su parte, dejó escapar la posibilidad de asumir el liderato en solitario y ahora tendrá que buscar un resultado favorable en Cali.

Desafíos ofensivos y sanciones

El encuentro estuvo marcado por la intensidad, las dificultades ofensivas y dos expulsiones que condicionaron el desarrollo del compromiso. Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, recibió dos tarjetas amarillas y dejó a su equipo con diez jugadores. La ausencia del atacante será una baja importante para el partido de vuelta, pues no podrá estar disponible por la sanción.

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Jorge Arias, defensa de Millonarios, impidió que un jugador de América de Cali en un partido de cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II. Stiven Barreiro ve al venezolano Tortolero correr hacia el arco de Millonarios en el partido contra América.

Intervenciones y tensión en el campo

Rafael Carrascal, capitán de América de Cali, se encara con Leonardo Castro, capitán de Millonarios. Hinchada de Millonarios le recuerda la fecha de su descenso al América de Cali, 17 de diciembre de 2011. Tomás Ángel y Stiven Barreiro luchan por un balón en el partido por los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II entre Millonarios y América de Cali.

Mateo Garcia pierde un duelo con Tortolero en el partido entre Millonarios y América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá. Conflicto entre Rafael Carrascal de América de Cali y Leonardo Castro de Millonarios durante un partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Leonai Souza, futbolista brasileño, al servicio de Millonarios en un partido contra América de Cali en El Campín de Bogotá.

Acciones clave y conflictos

Sebastián Valencia de Millonarios evita una interceptación de un jugador de América de Cali en la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II. Pelea entre Marlon Torres, de América de Cali, y Andrey Estupiñán, de Millonarios, durante un partido de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II. Jorge Arias, defensa de Millonarios, impide que un jugador de América de Cali en un partido de cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II.

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Stiven Barreiro ve al venezolano Tortolero correr hacia el arco de Millonarios en el partido contra América. Rafael Carrascal, capitán de América de Cali, se encara con Leonardo Castro, capitán de Millonarios. Hinchada de Millonarios le recuerda la fecha de su descenso al América de Cali, 17 de diciembre de 2011.

Consecuencias para la clasificación

El empate traslada la definición de gran parte de las aspiraciones de ambos equipos al próximo enfrentamiento en territorio vallecaucano. Millonarios ahora tiene que buscar un resultado favorable en Cali. América de Cali se mantiene líder del cuadrangular B gracias al punto invisible. La disputa por el primer lugar del grupo continúa abierta tras este encuentro.

Contexto histórico y rivalidad

La afición de Millonarios recordó la fecha de su descenso al América de Cali, 17 de diciembre de 2011. Este dato histórico sumó tensión al partido entre ambos conjuntos. La rivalidad entre Millonarios y América de Cali se mantuvo en alto durante el encuentro. Los jugadores mostraron intensidad en cada jugada.

Próximos pasos y desafíos

Millonarios deberá afrontar la baja de Rodrigo Contreras por sanción. Esta ausencia será importante para el equipo bogotano. América de Cali mantiene la ventaja deportiva en la tabla. El próximo partido se jugará en Cali. Ambos equipos buscan sumar puntos para avanzar en el torneo.