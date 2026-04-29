Millonarios y Sao Paulo empatan sin goles en un partido con oportunidades claras en la Copa Sudamericana

El equipo colombiano no pudo capitalizar sus chances de gol y se conformó con un punto en casa, mientras que el cuadro brasileño mantiene el liderato del grupo.

Tercera salida de Millonarios en la Copa Sudamericana y terminó con empate sin goles ante Sao Paulo en Bogotá. El cuadro brasileño salió con un equipo mixto y rescató un punto que le permite seguir líder del grupo.

El Embajador se salvó de una de las más claras del encuentro al minuto 20′ en un centro desde la izquierda y un remate que pegó contra el palo y luego la sacó Carlos Sarabia en la línea. En el segundo tiempo, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras fueron protagonistas de varias opciones claras para romper el empate, aprovechando los espacios que dejó el rival con el paso de los minutos.

Ambos delanteros encontraron oportunidades dentro del área y en transiciones rápidas, pero la falta de precisión en la definición y la intervención del arquero rival evitaron que el marcador se moviera a favor del conjunto embajador. A pesar de la falta de contundencia, también se destacó el trabajo ofensivo de Sebastián del Castillo, quien fue insistente por las bandas y generó peligro constante con sus desbordes y centros al área.

Su movilidad y capacidad para romper líneas aportaron dinamismo en ataque, siendo una de las principales vías para inquietar a la defensa rival durante el complemento. En el aspecto táctico, Millonarios intentó presionar alto en el campo contrario, pero Sao Paulo logró mantener la posesión y controlar el ritmo del partido en varios tramos.

La defensa del equipo colombiano, liderada por Carlos Sarabia y Andrés Cadavid, mostró solidez en los momentos clave, aunque en algunas ocasiones se vio superada por la velocidad de los atacantes brasileños. Por su parte, el técnico Alberto Gamero destacó la actitud del equipo y la capacidad para generar oportunidades, pero reconoció que la falta de eficacia en el último tercio del campo fue determinante para no llevarse los tres puntos.

El empate deja a Millonarios en una posición complicada en el grupo, donde deberá mejorar su rendimiento en los próximos partidos para asegurar su clasificación a la siguiente fase. Los hinchas, aunque valoraron el esfuerzo del equipo, expresaron su decepción por no haber logrado la victoria en casa, especialmente ante un rival que llegó con un equipo alternativo.

La próxima cita de Millonarios en la Copa Sudamericana será en la siguiente fecha, donde buscará sumar de a tres para mantener sus aspiraciones en el torneo





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